Cádiz CF: los banquillos de la categoría de plata

Ocho de los 22 equipos de LaLiga Hypermotion han cambiado de entrenador para la temporada 2025-2026: los descendidos Leganés, Las Palmas y Valladolid y los ascendidos Real Sociedad B y Andorra, además del Mirandés, que disputó el 'play-off' de ascenso, el Deportivo de La Coruña y el Huesca, ante un nuevo ciclo.

Paco López es la apuesta del Leganés, tras ser destituido del Cádiz CF la pasada campaña después de la eliminación en la Copa del Rey y con el objetivo de liderar el proyecto que devuelva al equipo pepinero a la máxima categoría como ya consiguió con el Granada en la temporada 2022-23.

Los otros dos equipos recién descendidos, Las Palmas y Valladolid, también se han reforzado con dos entrenadores de perfiles totalmente distintos. Los canarios incorporan a Luis García Fernández, un exjugador convertido a técnico que entrenó al RCD Espanyol en Primera, con el que no consiguió la permanencia en 2023, mientras que los vallisoletanos cuentan con el uruguayo Guillermo Almada, quien debutará en la Segunda española después de varias experiencias en el Tacuarembó y el River Plate de Uruguay, en el Barcelona Sporting Club de Ecuador, el Santos Laguna y el Pachucha mexicanos.

Junto a Almada, también debutará en la Liga Hypermotion Sergi Guilló (Huesca), siendo el técnico más joven de la categoría con 34 años, procedente de Primera Federación, tras dirigir al Mérida.

Además, el Deportivo de La Coruña incorpora a Antonio Hidalgo, ex del Huesca, mientras que el Mirandés, que perdió en la final de las eliminatorias de ascenso contra el Oviedo, ha fichado a Fran Justo, que sustituirá al italiano Alessio Lisci tras su fichaje por Osasuna.

En el caso de los cuatro equipos ascendidos desde Primera Federación, dos han cambiado de técnico: Ibai Gómez llega al Andorra, tras ser campeón del grupo II de Segunda Federación con el Arenas de Getxo, e Ion AnsotegI toma el mando de la Real Sociedad B para estrenarse en la división de plata. Los otros dos dan continuidad al proyecto en sus banquillos: Raúl Llona seguirá dirigiendo a la Cultural Leonesa y José Juan Romero, al Ceuta.

Los otros doce clubes de Segunda División también mantienen a los técnicos con los que terminaron la última temporada: Alberto González (Burgos); Joan Francesc Ferrer, 'Rubi' (Almería); Luis Miguel Ramis (Burgos); Gaizka Garitano (Cádiz CF); Johan Plat (Castellón); Iván Ania (Córdoba); José Rojo Martín, 'Pacheta' (Granada), el más veterano con 57 años; Beñat San José (Eibar); Sergio Pellicer (Málaga); José Alberto López, que es el entrenador que más tiempo seguido lleva al frente de un equipo después de tres años en el banquillo del Racing de Santander; Asier Garitano (Sporting de Gijón) y Gabi Fernández (Real Zaragoza), que llegó al club en marzo y logró la permanencia.

El entrenador tipo de Segunda División en este curso es español, tiene una media de 47 años, dos menos que el curso pasado, ha sido futbolista profesional y conoce la categoría por haber dirigido a algún equipo al menos una campaña en esta división.

Diecisiete de los 22 entrenadores de la división de plata han tenido una carrera como futbolistas profesionales, que suele ser una gran puerta de entrada para dirigir en el fútbol de élite.

Con todos los banquillos cerrados y a la espera de que empiece a rodar el balón, los precedentes indican que, durante los últimos cinco años, la media de destituciones a lo largo de la temporada en LaLiga Hypermotion es de 11,6, siendo la campaña 22-23 con más cambios, con 17. La pasada temporada (2024-2025) se produjeron 12 destituciones de los 22 entrenadores que comenzaron en el cargo.