El Cádiz CF asiste al debut soñado de Ismael Álvarez

España empieza gustándose en la SBS International Cup, resuelto el primer envite de este torneo internacional que se disputa en Japón con un buen triunfo ante Australia (3-0). La Selección sub-19, adaptada en tiempo récord a las condiciones de un país tan lejano, jugó un notable partido de fútbol y gana confianza pensando en los próximos duelos, que le medirán precisamente con Japón (sábado) y con la Selección de la prefectura de Shizuoka (domingo).

Pero la gran noticia fue la titularidad de Ismael Álvarez, jugador del Cádiz CF Mirandilla, que alcanzó lo máximo en su primera convocatoria. El canterano disputó el encuentro al completo y anotó el primer gol. El gaditano Dani Yáñez, también en la convocatoria, no jugó.

El primer tiempo fue un monólogo de España, un ataque constante con mucha menor recompensa de la que realmente mereció el equipo. En un ejercicio de continua ofensiva, con llegadas por todos los costados, España se fue al descanso con un solo gol cuando realmente pudo hacer muchos más. Lo suyo hubiera sido que el conjunto de Paco Gallardo llegase al intermedio con una renta mayor a ese 1-0.

Pero, más allá del resultado, España hizo bien las cosas. Se adueñó del balón desde el inicio y lo movió con soltura y con gracia, cuando tocaba moverlo en horizontal y eléctrica en las transiciones. Por banda izquierda o por banda derecha, por el centro o incluso desde media distancia, se sucedían las ocasiones y únicamente faltaba afinar la puntería.

El tanto, el único de ese primer acto, llegó al cuarto de hora. Después de una buena triangulación, la pelota acabó en las botas de José Gaitán, quien ganó la línea de fondo por el flanco izquierdo y centró para que el cadista Ismael Álvarez rematara de cabeza. Un gran gol para una muy buena España, clara dominadora de los primeros 40 minutos (en este torneo, las partes no duran los 45 minutos habituales).

La reanudación siguió con el mismo guión. España era dueña del escenario y pronto amplió la diferencia para afrontar con mucha más tranquilidad el resto del partido. Después de un ataque por la derecha, el portero australiano rechazo el remate de Sergio Esteban y apareció con mucha intuición José Gaitán para cazar el cuero y anotar el segundo.

Pesó demasiado en Australia ese golpe, que asumió la superioridad de nuestros internacionales y dejó más espacios. El tercero no tardó en llegar y volvió a contar con la participación de Gaitán, un puñal por la izquierda. Desde ahí asistió para que Sergio Esteban, un cazagoles, se anticipara a la zaga oceánica y dejara, a los 55 minutos, prácticamente sentenciado el duelo.

No se dejó de buscar el gol, pero el marcador no se movió. España, prácticamente en todas las facetas, completó un partido muy serio. Se expresó bien en defensa, controló en el centro del campo y cocinó un sinfín de ocasiones. El sábado, a las 05.30 horas (horario peninsular), se celebrará el segundo partido de nuestra Selección contra Japón, un rival siempre temible y más actuando como local.