El Cádiz CF apuesta por la formación de porteros

Desde el Cádiz Club de Fútbol aseguran que "sigue demostrando su compromiso con el crecimiento y la formación de las categorías inferiores, con especial atención a una posición tan decisiva como la de portero". En una nueva jornada específica organizada por el área de metodología del club, jóvenes guardametas benjamines de clubes conveniados de la provincia gaditana disfrutaron de un entrenamiento exclusivo en la Ciudad Deportiva de El Rosal.

Bajo la supervisión de entrenadores especializados del Cádiz CF, los pequeños porteros trabajaron aspectos técnicos y tácticos fundamentales para su desarrollo, siempre desde una metodología adaptada a su edad y potenciando valores como el esfuerzo, la disciplina y el compañerismo.

Este tipo de sesiones "refuerza la conexión del Cádiz CF con los clubes de la provincia, ofreciendo a sus futbolistas la oportunidad de crecer en un entorno profesional y bajo la identidad amarilla", señalaron desde la entidad cadista. De esta forma, "el club continúa construyendo un proyecto sólido de cantera, convencido de que el futuro del fútbol cadista pasa por el trabajo formativo desde la base".

Con actividades como esta, "el Cádiz CF no solo fomenta el talento en la portería, sino que consolida los lazos con el fútbol provincial, fortaleciendo la identidad cadista en cada rincón de la provincia", añadieron desde el club.