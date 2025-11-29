El Cádiz CF anuncia cuatro premios otorgados por su Fundación

Cádiz CF Fundación ha hecho público el listado de galardonados de los Premios Fundación 2025, unos reconocimientos que tienen como objetivo poner en valor el compromiso social, cultural y deportivo de personas y entidades que contribuyen de manera ejemplar al progreso de la sociedad gaditana.

Los premios, que cuentan con el apoyo de la Diputación de Cádiz, se entregarán el próximo mes de diciembre en una gala especial cuyo lugar y fecha definitiva serán anunciados en los próximos días. Los premios han recaído en:

Daniel Valero: por su capacidad para innovar en la defensa de los derechos LGTBI y en la lucha contra el acoso escolar, generando nuevas formas de comunicar, sensibilizar y educar a través del entorno digital. Su enfoque disruptivo ha acercado valores esenciales de igualdad, respeto y diversidad a miles de jóvenes.

Paco Cepero: una figura que ha sabido innovar dentro del flamenco, llevando la guitarra a nuevos lenguajes, escenarios y generaciones. Su trayectoria demuestra que la tradición también avanza cuando se reinterpreta con talento, creatividad y visión.

María Rosa Durán: referente en la innovación social aplicada a la investigación y al ámbito social. Su forma de intervenir, crear redes de apoyo y diseñar soluciones útiles ha marcado un camino diferencial en el trabajo comunitario.

Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar: por su capacidad para innovar en la gestión y proyección de un evento deportivo único en España, convirtiendo una tradición histórica en un motor turístico, cultural y social de alcance internacional. Un modelo que ha sabido evolucionar sin perder su esencia.

Cádiz CF Fundación felicita a todas las personas y entidades distinguidas y agradece la implicación de quienes, desde distintos ámbitos, trabajan para construir una sociedad más justa, inclusiva y comprometida.

La gala de entrega de los premios se celebrará en diciembre, en un acto que reunirá a representantes institucionales, tejido social, entidades colaboradoras y comunidad cadista. Estos premios son patrocinados por el área de planificación , coordinación y desarrollo estratégico de Diputación de Cádiz

La información completa sobre el evento se hará pública próximamente a través de los canales oficiales de la entidad cadista.