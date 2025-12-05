El Cádiz CF amaga con volver a cerrar las puertas a la afición de la Balona

Incertidumbre. El Cádiz CF no ha comunicado de manera oficial a la Real Balompédica Linense que no le cederá entradas para el encuentro de la decimotercera jornada del grupo X de Tercera División que enfrentará a su filial y a los albinegros este domingo (12:00) en la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz (El Rosal). Pero todo indica que, una temporada más, los amarillos cerrarán las puertas a la hinchada linense para un duelo que en esta ocasión y dada la clasificación de ambos, tiene una especial relevancia.

La intrahistoria de este Cádiz CF Mirandilla-Balompédica comienza durante la pretemporada. El conjunto amarillo envió un escrito a todos los equipos del grupo X de Tercera Federación advirtiéndole que en los encuentros que su filial jugase en casa no daría cabida a las aficiones rivales, ya que sus instalaciones apenas cuentan con 2.500 localidades y éstas se reservan para los abonados que quieran acceder a ver al segundo equipo de la entidad.

A pesar de todo, la directiva que encabeza Andrés Roldán se dirigió a finales de la pasada semana al conjunto de la capital de la provincia para hacerle saber el interés de un notable grupo de aficionados por acudir al encuentro que se dirimirá este domingo. La respuesta del Cádiz CF sorprendió a la Balompédica. El Cádiz CF comunicaba que habría entradas a la venta a un precio de 15 euros.

Fue entonces cuando la Balona solicitó 300 localidades, ya que durante la semana habían sido innumerables las peticiones por parte de sus aficionados. El Cádiz CF replicó aduciendo de que no podía atender dicha petición, pero que tendrían más noticias.

Continuó el intercambio de mensajes: la Balona quiso saber cuántas entradas estaba dispuesto a poner el Cádiz CF a disposición del conjunto de La Línea, para preparar una fórmula para distribuirla entre sus aficionados. Lo curioso del caso es que el conjunto cadista vuelve a contestar que no puede atender la petición albinegra. Y hasta ahí se sabe hasta ahora.

El caso es que ya en los últimos años el conjunto del Nuevo Mirandilla ha cerrado su Ciudad Deportiva a los rivales y, salvo sorpresa mayúscula, el partido del próximo domingo sólo lo podrá seguir la gran mayoría de los hinchas albinegros a través del Canal del propio club, eso sí, previo pago.

Se antoja poco probable que los abonados del Cádiz CF se desplacen en masa hasta Puerto Real para ver en directo un encuentro que empieza a la 12:00, cuando el primer equipo disputará su encuentro de la jornada 17 de Segunda División con el Rácing de Santander ese mismo día a partir de las 14:00 en el Nuevo Mirandilla.

La afición de La Línea está respondiendo a pesar de que viene de soportar dos descensos casi consecutivos y de que la marcha del plantel no está siendo la que se esperaba en Tercera Federación. En el último desplazamiento, en Bollullos, a pesar de la distancia, la presencia de hinchas balonos fue notable. Esta vez parece que no podrá ser así.