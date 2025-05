Cádiz CF-Almería: horario y dónde ver en TV

El Cádiz CF afronta los últimos partidos de la temporada casi sin nada en juego, aunque aún le queda algún punto para apuntalar la permanencia en Segunda División, que se supone que era el objetivo de la temporada. En frente tendrá a un Almería motivado, con muchas opciones de seguir peleando por volver a Primera y actualmente en puestos de la play off

El equipo amarillo ha sumado sólo cinco puntos de los últimos 21 con un bajo rendimiento aunque ganando su anterior partido en casa contra el Sporting de Gijón. En este último duelo andaluz, los de Garitano intentarán darle una nueva pequeña alegría a una afición que este año ha podido disfrutar poco de la temporada. Se espera afición visitante, para el que el club almeriense fletará autobuses gratuitos.

No podrá contar con David Gil por sanción (fue expulsado en el Nuevo Arcángel el pasado fin de semana), el lesionado Francisco Mwepu y Luis Hernández, del que nada se sabe más allá de que no juega desde hace un año y tres meses.Brian Ocampo ya operativo (trabajó con normalidad el lunes y el martes) y hay varios jugadores con problemas físicos, como son los casos de Rubén Alcaraz, Fede San Emeterio y Chris Ramos, que no participaron en el reciente choque contra el Córdoba.

La historia favorece a los amarillos, empeñados en extender la corriente positiva de los últimos años. Los últimos diez partidos como anfitriones ante los almerienses los resolvieron con triunfo (seis) o igualada (cuatro).

Horario del Cádiz CF-Almería

El encuentro entre el equipo asturiano y el cuadro andaluz correspondiente a la 30ª jornada de Liga en Segunda División se disputa el viernes 9 de mayo en el estadio Nuevo Mirandilla a partir de las 20:30 horas (ocho y media de la noche).

Dónde ver el Cádiz- Almería

El partido que protagonizan el conjunto entrenado por Gaizka Garitano y el dirigido por Asier Garitano se puede en directo por televisión a través de LaLiga Hypermotion TV y sus operadores asociados, entre ellos Movistar, Orange, Dazn, Vodafone, Yoigo, Masmovil... También puede seguir el encuentro a través de la narración en directo online de Diario de Cádiz.