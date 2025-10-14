El Cádiz CF acogerá la octava temporada de LaLiga Genuine

El Cádiz CF anuncia que la ciudad de Cádiz será una de las sedes oficiales de la octava temporada de LaLiga Genuine Moeve, la competición pionera en inclusión social puesta en marcha por LaLiga a través de su Fundación.

LaLiga Genuine Moeve reúne a 50 equipos y más de 1400 jugadores y jugadoras con discapacidad intelectual procedentes de toda España. En esta nueva edición, la competición se celebrará en seis sedes distribuidas en cuatro fases: Tarragona, Cádiz, Gijón, Granada, Burgos y Madrid.

La fase que acogerá el Cádiz CF se disputará los días 31 de enero y 1 de febrero de 2026, y convertirá a la ciudad en un punto de encuentro para los valores que representan esta iniciativa: el compañerismo, el respeto, la superación y la inclusión a través del deporte.

La temporada se inaugurará en Tarragona (21, 22 y 23 de noviembre de 2025), con el Nàstic como anfitrión, y continuará con las fases organizadas por el Cádiz CF, el Real Sporting de Gijón, el Granada CF y el Burgos CF. La fase final tendrá lugar por primera vez en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), donde se reconocerá a los equipos campeones deportivos y de Fair Play.

Con esta designación, desde el Cádiz Club de Fútbol señalan que, a través de su fundación, "reafirma su compromiso con el deporte inclusivo y los valores sociales que promueve LaLiga Genuine Moeve, consolidándose como una de las ciudades referentes en la promoción del fútbol como herramienta de integración y desarrollo personal"