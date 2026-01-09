Borja Jiménez: "Atrás estamos haciendo muchos regalos"

Malestar grande del entrenador del Sporting de Gijón, Borja Jiménez, después de ver cómo a su equipo le caía un gol tras otro a pesar de que buena parte del peso del juego lo llevaban ellos ante el Cádiz CF.

Sin puntería. "En el área rival hemos tenido una incapacidad muy grande de hacer goles. Hemos fallado un mano a mano, un larguero, varias ocasiones sin portero. No estamos en ese momento de acierto y atrás estamos haciendo muchos regalos y nos está costando".

Los errores y debilidad en la zaga, otro aspecto a mejorar. "En las áreas estamos encajando muy fácil y es algo que me preocupa", añadiendo que "llegamos al club en una situación muy delicada, en puestos de abajo con nueve puntos y conseguimos salir de esa situación y estabilizarnos". "Hemos estado más cerca de arriba que de abajo, pero nos va a tocar sufrir para conseguir esos 50 puntos. Es un equipo discontinuo en muchas fases de los resultados. Habría que analizarlo con más tiempo para tener una conclusión de estos trece partidos".

A la espera de refuerzos invernales. "Esto es un debate que va a estar siempre. Hoy voy a cerrar el debate del mercado y no voy a contestar ni a una pregunta más porque cualquier cosa que diga se va a malinterpretar. El club va a buscar lo mejor y buscar reforzarse en las posiciones que crea necesario", finalizaba.