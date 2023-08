El Barcelona pierde a un jugador y al entrenador para el partido contra el Cádiz CF

El Cádiz CF arranca la temporada 2023-24 con el partido contra el Deportivo Alavés el lunes 14 de agosto en el estadio Nuevo Mirandilla, pero este compromiso no es el único que afronta esta semana.

Tras enfrentarse en su feudo al cuadro vitoriano, el conjunto amarillo tiene por delante su primera visita del campeonato, nada menos que al Barcelona el próximo domingo 20 de agosto. Una cita tan atractiva como complicada para los de Sergio González.

El equipo gaditano se presentará en el estadio de Montjuic (el Camp Nou está cerrado por obras) con la noble intención de puntuar en el duelo ante el vigente campeón de Liga y uno de los candidatos al título.

El Barcelona no empezó el curso de la mejor manera al empatar a cero en el terreno del Getafe en un choque no exentó de polémica. Los azulgranas se quejaron del arbitraje y de las continuas pérdidas de tiempo del cuadro madrileño.

El partido dejó efectos colaterales en el conjunto culé. Raphinha vio la cartulina roja poco antes del descanso por propinar un codazo a Gastón. Además, Xavi Hernández fue expulsado en la segunda mitad por protestar de manera airada al colegiado. El entrenador perdió los papeles durante y después del partido con unas duras declaraciones en la sala de prensa del Coliseum Alfonso Pérez.

Las dos expulsiones deberán tener consecuencias inmediatas. Si no hay sorpresas, Raphinha será sancionado esta semana y no podrá jugar ante el Cádiz CF. Lo normal es que Xavi Hernández también reciba un castigo disciplinario de manera que no podrá sentarse en el banquillo en el envite correspondiente al segundo capítulo liguero.

En cualquier caso, el Barcelona sigue siendo claro favorito en el encuentro entre un grande y un modesto. Será su debut en Montjuic y el Cádiz CF no lo tendrá nada fácil aunque no por ello dejará de intentar sacar un buen resultado. Ya lo consiguió en 2022 cuando venció 0-1 (aquel gol de Lucas Pérez) en la que fue la primera victoria a domicilio de su historia sobre el poderoso equipo culé.