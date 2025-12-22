El ayudante de Pablo Hernández, "orgulloso" del partido realizado

El segundo entrenador del Castellón, Sergi Ripollés, se ha encargado este partido del equipo debido a la ausencia de Pablo Hernández, que se recupera de un cólico renal sufrido en los últimos días. El preparador albinegro ha analizado el juego de su equipo ante el Cádiz CF, destacando el paso adelante que dio en la segunda parte.

"Hemos conseguido llevar el partido a su campo, sobre todo en la segunda parte. Es cierto que en los últimos metros nos ha costado ese último pase, pero el partido lo teníamos donde queríamos", explicaba el ayudante de Pablo Hernández.

Errores tras una acción clave. "Después del gol anulado nos han pillado en dos transiciones, pero pienso que ha sido un buen partido del equipo. Nos ha faltado la guinda de materializar las ocasiones".

Ripollés recordaba que "teníamos el encuentro donde queríamos; era el mejor momento porque metimos al Cádiz en su área". Justo después de que nos anularan el gol nos pillan. Pero estoy orgulloso del partido que hemos realizado".

Precisamente ese tanto que no subió al marcador fue la siguiente cuestión en la sala de prensa. "No lo entiendo. Primero le da en la cabeza y la mano la tiene pegada en el pecho y encima no mete el gol. No sé qué tiene que hacer con la mano", ha lamentado.