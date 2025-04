Atacantes del Cádiz CF peleados con el gol

Se antoja muy complicado resistir un 'combate' que persigue el ascenso a Primera División cuando los argumentos que deben llevar a ese éxito se tambalean. Algo así le viene sucediendo al Cádiz CF con su ataque porque los números demuestran que se debería sumar más en esta faceta.

El equipo amarillo no se distingue esta temporada por ser uno de los máximos realizadores de la categoría; más bien todo lo contrario porque se mueve en la segunda mitad de una hipotética clasificación en este aspecto.

Y es que a pesar de los registros de Chris Ramos (nueve goles) y Javier Ontiveros (once), la mayoría de futbolistas de corte ofensivo presenta unos números que dejan mucho que desear y que, de manera importante, está castigando al equipo con tener que conformarse con el objetivo de la permanencia a pesar de ser un descendido de Primera División.

Restan ocho jornadas para que el campeonato baje el telón y hay datos que ya son incuestionables. Uno de esos afecta a los atacantes que han 'mojado' poco o que ni se han estrenado. Roger Martí sólo ha conseguido una diana con la Liga ya inmersa en su tramo final. El curso del ariete valenciano es para olvidar y la apuesta del club -con Paco López al frente- el pasado verano no ha dado resultado.

Francisco Mwepu tampoco ha mostrado nada que confirme que su salto al primer equipo desde el filial haya sido un acierto. Un gol y son ya muchos encuentros sin participar. La apuesta del Cádiz CF el pasado verano fue vender a Etta Eyong para que jugara en el filial del Villarreal, donde está realizando un gran curso, y que Mwepu se quedara como un profesional del primer equipo.

Lo de Carlos Fernández es aún peor porque nadie puede discutir su trabajo en el césped, pero aún no ha marcado a pesar de participar en 26 partidos. El ex de la Real Sociedad superó sus problemas con las lesiones aunque no ha podido con el de la puntería.

Para acabar, hay que hablar de Brian Ocampo, quien con una diana también presenta unas cifras ridículas y que quedan lejos de lo que se esperaba de este futbolista, sobre todo después del descenso. En Segunda, su rendimiento está siendo aún más bajo que en la máxima categoría.