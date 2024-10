El árbitro explica por qué pitó dos penaltis en contra del Cádiz CF en el partido contra el Huesca

El Cádiz CF no dio la talla en el campo del Huesca y se llevó una merecida derrota (3-1) en el duelo que inauguró la octava jornada de Liga en Segunda División el viernes 4 de octubre.

El conjunto amarillo comenzó un nuevo mes de la peor manera posible. Ofreció una pésima imagen y además se vio golpeado por decisiones arbitrales muy discutibles. No es habitual sufrir dos penaltis en contra en un mismo partido y menos aún en una sola mitad.

Era la primera vez que Manuel Ángel Pérez Fernández (comité madrileño) dirigía un encuentro al cuadro gaditano, al que señaló dos penas máximas en apenas 20 minutos. La primera la falló Óscar Sielva (lanzó fuera) y la segunda la transformó para poner el 1-0 justo antes del intermedio.

Fueron dos penaltis de esos que se pueden pitar o no. Algunas veces sí se señalan y otras no. El Cádiz CF tuvo la mala suerte de que en esta ocasión sí fueron ordenados por el director del encuentro. No fueron nada claros y quedaron sujetos a la interpretación del VAR y del colegiado. La subjetividad jugó en contra del Cádiz CF.

El primer penalti fue por un codazo de Matos a Pulido dentro del área en la disputa de un balón aéreo. El lateral cadista no vio a su oponente y se produjo el impacto. El colegiado no apreció una acción punible hasta que fue avisado por José Antonio López Toca desde el VAR para que pasase por el monitor. Fue entonces cuando, después de ver la jugada, el trencilla cambió de opinión y extendió su brazo hacia el punto fatídico. Uno de esos llamados penaltitos que dio paso a otros no mucho más tarde.

Justo antes del descanso, el árbitro ordenó otro lanzamiento desde los once metros después de que Fali agarrase a un adversario en el interior del área. El agarrón existió como los hay con frecuencia sin que haya castigo. Una vez más, la interpretación fue perjudicial para los amarillos.

En la segunda parte, un claro empujón a Carlos Fernández dentro del área no fue considerado penalti por el colegiado. Con 3-0, sí lo pitó por una mano de Jorge Pulido que no admitía discusión.

Pérez Hernández amonestó tanto a Matos como a Fali por cometer penalti. En el acta explicó la razón de las cartulinas y por tanto el motivo de la señalización de los penaltis.

El juez de la contienda expuso que mostró tarjeta a Matos "por golpear con el brazo en la cabeza al adversario de forma temeraria".

En el caso de Fali, enseñó la amarilla al defensa central "por sujetar a un adversario, impidiendo su avance".