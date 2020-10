Por qué el árbitro del Cádiz CF-Granada no fue a revisar el derribo a Perea

El árbitro del partido entre el Cádiz CF y el Granada, el castellano-manchego Javier Alberola Rojas, no quiso revisar la acción del derribo de Foulquier a Alberto Perea dentro del área porque tenía muy claro lo que había visto.

Tan claro lo tenía el colegiado que decidió lo contrario de lo que en realidad había pasado. Si se hubiese apoyado en la opción que le brinda la tecnología, quizás hubiese enmendado su error. El penalti lo vio todo el mundo menos él. Al final cometió dos fallos al no querer saber nada del monitor. Y el perjudicado fue el equipo amarillo. Una vez más una decisión arbitral en contra del recién ascendido.

En la recta final del encuentro, con el marcador con empate a uno, el futbolista del Granada arrolló al atacante del Cádiz CF en el área del conjunto visitante. Alberto Perea recibió un fuerte impacto en la cadera, y quedó tendido sobre el césped. El penalti parecía que no admitía discusión. Lo vio todo el mundo menos el que lo tenía que ver. Álvaro Cervera no pudo contenerse después en la sala de prensa.

Los jugadores del Cádiz CF fueron a reclamar al colegiado que acudiese a revisar la acción en el monitor para comprobar si había algún tipo de infracción, pero el trencilla se negó y ordenó continuar el juego.

Con la tecnología ya implantada en el ámbito del fútbol profesional, el colegiado tenía la posibilidad de ir a revisar la jugada pero declinó esa opción. ¿Por qué si tenía la herramienta del VAR no fue a comprobar el alcance que tenía una acción decisiva en el devenir del encuentro?

¿Qué le dijo Alberola Rojas a los jugadores del Cádiz CF cuando éstos le pidieron que mirase la acción en la pantalla? Juanfe Sanz desveló en el programa ‘El Chiringuito’, de Mega, que El árbitro comentó a los amarillos que lo tenía muy claro, que había visto la jugada perfectamente y que no le hacía falta ir a al VAR.

Varios jugadores oyeron la conversación que el árbitro mantuvo con Adrián Cordero Vega, responsable del VAR. En ese cruce de palabras entre los dos colegiados, Alberola Rojas insistió que vio la jugada con claridad y no le hacía falta acudir al monitor.

El empecinamiento del árbitro en no revisar la jugada fue su segundo error. No pitó un penalti de libro y además se negó a revisar la jugada. La consecuencia fue que no hubo justicia sobre el césped y el Cádiz CF no pudo lanzar la pena máxima desde los once metros. Dos puntos que se le escaparon por un error ajeno.