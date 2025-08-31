Aprobados y suspensos de los jugadores del Cádiz CF ante el Albacete

Víctor Aznar (1) Nada pudo hacer por evitar el gol tras un impecable cabezazo de Puertas.

Iza Carcelén (1) Le tocó un hueso duro como Morcillo en una duelo del que salió airoso.

Kovacevic (1) Se impuso en el juego aéreo y fue rápido al corte en una tarde con mucho trabajo.

Iker Recio (1) Empezó con un grave error en los compases iniciales que costó un gol que fue anulado. Se enmendó después.

Climent (1) No estuvo despierto en el marcaje y Puertas le ganó la partida en la acción del gol del empate. Ofreció poco en ataque.

Moussa Diakité (1) Pese a su juventud, ejerce con soltura la jefatura en el centro del campo. Sin ser su mejor actuación, ayudó donde fue necesario y distribuyó el esférico con sentido.

Diarra (1) Labor sorda en la media para desbaratar el juego del oponente y sin irrupciones en el área contraria.

De la Rosa (1) Se mostró peleón y poco más y además lesionado poco antes del descanso.

Brian Ocampo (2) El golazo que marcó con el exterior de la bota es la demostración de la calidad que atesora con la derecha.

Suso (1) Buscó un socio cada vez que tuvo la pelota. Encontró a Ocampo en la acción del 1-0.

García Pascual (1) Batalló con los centrales hasta el agotamiento. Ganó duelos pero lejos de la zona donde es peligroso. No logró rematar dentro del área.

Álex Fernández (1) Partió desde la izquierda, circuló con con criterio fue disciplinado para hacer la cobertura ante las subidas de Climent.

Caicedo (1) Cumplió en la misión defensiva que le encomendó el entrenador.

Obeng (s.c.) Participó en la recta final para dar aire fresco por el costado derecho.

Tabatadze (2) Mejor debut imposible. El georgiano jugó poco, se colocó en punta y le dio tiempo a marcar el gol de la victoria.