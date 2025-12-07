Aprobados y suspensos del Cádiz CF en el partido contra el Racing de Santander

Dawda puga por el balón con un jugador del Racing.

Víctor Aznar (2) No es plato de buen gusto recibir tres goles, pero el portero evitó más tantos en contra con grandes intervenciones.

Iza Carcelén (1) Le faltó contundencia en determinadas acciones y fue a menos con el paso de los minutos. El tercer gol del Racing llegó tras un mal despeje suyo.

Jorge Moreno (1) El central puso toda la carne en el asador aunque sucumbió ante el empuje de un adversario poderoso.

Iker Recio (1) No pudo contener las acometidas de los visitantes, que mostraron una pegada descomunal.

Climent (1) Alguna internada de mérito en una tarde de mucho trabajo defensivo.

Moussa Diakité (2) Tapó espacios por todos lados e incluso se atrevió con algún disparo sin éxito.

Ortuño (2) Máximo esfuerzo en el centro del campo y buena circulación de balón cuando pudo moverlo.

De la Rosa (3) Ofreció quizás su mejor actuación como cadista, con participación directa en los dos goles.

Brian Ocampo (2) Muy implicado, con algunas jugadas de mérito y el gol que tuvo que cerca.

Dawda (2) Enorme trabajo y un buen gol pero un fallo clamoroso en el remate para hacer otro tanto antes del descanso.

Roger Martí (2) Más entonado que nunca y acertado en la definición para anotar su primer tanto liguero de la temporada.

Tabatadze (1) Aportó frescura por la banda derecha aunque estuvo algo acelerado.

García Pascual (1) Piernas y pulmones para mantener el pulso en la delantera. Desacertado en el remate.

Efe Aghama (s.c.) Saltó al césped en la recta final para dar oxígeno al costado izquierdo.