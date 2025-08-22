Aprobados y suspensos del Cádiz CF en el partido contra el Leganés

De la Rosa en una acción del Leganés-Cádiz.

Víctor Aznar (3) Nada pudo hacer en el gol y sostuvo al equipo con algunas parada de mérito, sobre todo una con 1-1.

Iza Carcelén (1) Se le escapó su par en la acción del gol del Leganés, aunque por lo demás cumplió.

Kovacevic (1) No fue una noche fácil frente a dos delanteros con mucha movilidad. Salió adelante pero con alguna duda.

Iker Recio (1) Se empleó con contundencia aunque con algún síntoma de fragilidad.

Climent (1) Casi más un extremo que un defensa en la segunda mitad cuando el Cádiz iba por debajo en el marcador.

Moussa Diakité (2) Una vez más se convirtió en el líder del centro del campo, donde destruyó y mandó con la pelota.

Sergio Ortuño (1) Debutó de manera oficial sin ejecer mucha influencia en el juego. No volvió al césped tras el descanso cuando el técnico decidió cambiar el dibujo.

Diarra (1) Algo perdido por momentos aunque se rehizo en la segunda parte cuajdo actuó como pivote y apareció en el área contraria.

De la Rosa (1) Peleó hasta la extenuación con ayudas defensivas e internadas por la banda izquierda. Le faltó precisión en el último pase.

Suso (1) En un partido complicado en ataque trató sin éxito de conectar arriba con sus compañeros.

Álvaro García Pascual (1) No le llegó el balón en buenas condiciones salvo en un par de ocasiones, una de ellas muy clara que no provechó.

Caicedo (1) Su estreno como cadista fue en la posición de central. Mantuvo el tipo en una misión compleja.

Brian Ocampo (3) No sólo aportó frescura sino que además marcó un golazo y estuvo a punto de hacer otro al final que hubiese supuesto la victoria.

Ontiveros (2) Agitó el ataque y sirvió el saque de esquina del que brotó el tanto del empate.