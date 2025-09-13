Aprobados y suspensos del Cádiz CF en el partido contra el Eibar: un futbolista determinante

Diarra con el balón en el Cádiz-Eibar.

El Cádiz CF se quedó con los tres punttos el encuentro en casa contra Eibar de la quinta jornada de Liga disputado la tarde del sábado 13 de septiembre. Gaizka Garitano empleó a los siguientes 14 futbolistas:

Víctor Aznar (3) Sin sus intervenciones decisivas el resultado hubiese sido otro. Se empeñó en mantener la portería a cero y lo consiguió con una actuación portentosa, incluida una parada milagrosa en la última jugada.

Iza Carcelén (1) Subió, sirvió centros al área y se empleó a fondo en la destrucción.

Kovacevic (1) Dominador del juego aéreo y sin contemplaciones en el eje de la zaga a pesar de las acometidas del Eibar.

Iker Recio (2) Buen trato de balón desde atrás y seguro al corte aunque los visitantes apretaron de lo lindo.

Climent (1) Constantes incorporaciones por el carril izquierdo aunque los azulgranas le pusieron en apuros más de una vez.

Moussa Diakité (1) Ayudó en defensa y cortó jugadas del riva, pero cometió algunos errores que no suelen ser habituales en él.

Sergio Ortuño (1) Labor silenciosa integrado como doble pivote. Se descolgó en ataque en alguna acción.

Diarra (1) Se movió en tres cuartos y aunque no anduvo muy fino dio el pase a Suso en el origen del gol.

Suso (2) Se sintió a gusto con el balón y su primer tanto como cadista no pudo ser más oportuno. Un golazo que no olvidará nunca

Tabatadze (2) Buscó el disparo, puso algún centro peligroso, corrió para ayudar en la faceta defensiva. Anque esta vez no marcó, ofreció buenas sensaciones en su primera titularidad.

García Pascual (1) Peleó hasta la extenuación y dispuso de una oportunidad clara.

Efe Aghama (1) Deslumbró con un par de regates que pueden ser el anticipo de lo que es capaz de dar

Dawda (1) El delantero aporto frescura en ataque en la recta final del partido.

Álex Fernández (s.c.) Contribuyó a la consecución de los tres puntos con su entrada en los últimos minutos del encuentro.