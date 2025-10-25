Aprobados y suspensos del Cádiz CF en el partido contra el Granada

De la Rosa en acción.

Víctor Aznar (1) Cometió un error en un pase pero se mostró seguro en línas generales.

Iza Carcelén (1) Le tocó la misión más complicada al tener que marcar a Faye. Aunque fue superado en alguna ocasión, se las arregló para salir airoso del envite. Se tuvo que ir antes de tiempo por un problema muscular.

Kovacevic (3) El muro serbio no dejó pasar una en una tarde de mucho de trabajo.

Iker Recio (3) Rápido y contundente al corte. Evitó más de un incendio atrás.

Climent (1) Se empleó a fondo en defensa y en ataque.

Sergio Ortuño (2) Se erigió en el director de orquesta con esfuerzo y criterio en el trato de balón.

Álex Fernández (1) Lució el bralazete de capitán en día de una gran carga de trabajo en la destrucción.

De la Rosa (1) Salió para ayudar a tapar su banda y cumplió con creces.

Ontiveros (1) Lanzó a la pelota larguero en un libre directo, Muy intermitente en su juego.

Suso (1) Algún detalle de calidad en un partido en el que se impusieron las defensas. Tuvo una ocasión en la recta final.

Dawda (1) Muy solo arriba, casi sin oportunidad de conectar un remate claro.

Moussa Diakité (1) Aportó frescura al centro del campo en el tramo decisivo del encuentro.

Tabatadze (1) Imprimió intensidad y llegó a realizar un disparo sin puntería.

Jorge Moreno (1) Tapó el lateral derecho con eficacia en los últimos veinte minutos.

Diarra (1) Ayudó en la izquierda y en tres cuartos en los instantes finales.

Roger Martí (s.c.) Fue el último en saltar al césped y colaboró en el mantenimiento de la estructura defensiva.