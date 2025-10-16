Por qué los antecedentes del Cádiz CF contra el Burgos son especiales

La historia del fútbol en Burgos en el último medio siglo largo provoca que la de este próximo lunes, día 20 de octubre, sea la segunda vez que el Cádiz CF se enfrente como local en Liga al actual Burgos CF, un club que salió a competir en 1994 y que tiene un recorrido que no supera la categoría de plata.

Pero analizando la historia en Liga de los duelos del equipo amarillo contra los diferentes Burgos, desde aquel primer antecedente en 1968, se ve que el Cádiz CF ha salido bien parado. Hablamos de 12 partidos en Liga contra tres Burgos diferentes con un balance de ocho victorias, dos empates y dos derrotas. Esos dos tropiezos fueron por el mismo marcador, 0-2, en la temporada 1975-76 (Segunda) y 1991-92 (Primera).

Los cuatro primeros enfrentamientos en Liga fueron victorias para los amarillos en las campañas 1968-69, 1969-70, 1973-74 y 1974-75. El triunfo más claro del Cádiz CF tuvo lugar en el curso 1977-78, en Primera, con un 4-0 gracias a dos goles de Mané, y uno de Pepe Mejías y Ortega.

En Copa del Rey en la capital gaditana, la historia muestras dos antecedentes contra dos Burgos distintos, siendo el último contra el que actualmente compite. Dos victorias en el torneo del ko ponen de relieve que también se le dio muy bien al equipo cadista.

El último cara a cara se produjo la temporada pasada, en la jornada vigésima, recién aterrizado Gaizka Garitano en el proyecto en lugar de Paco López. Brian Ocampo adelantó al Cádiz CF en el 75'. Sin embargo, Sancris fijó definitivo 1-1 tras marcar de penalti en el minuto 87, tras una pena máxima absurda de Fede San Emeterio. El preparador vasco debutó la jornada anterior, también en casa contra el Albacete (1-0), y una semana después no pudo repetir alegría contra los castellanoleoneses.