Álvaro García Pascual: "Es una buena primera vuelta a pesar de los altibajos"

Álvaro García Pascual, delantero del Cádiz CF, atendió a los micrófonos de LaLiga TV para exponer las impresiones de lo acontecido en el césped. El ariete fue protagonista al abrir la cuenta, su segundo gol en la primera vuelta.

"Muy contento porque son tres puntos en casa con nuestra gente y que hace bueno el punto que obtuvimos en Riazor. Hemos dado un paso adelante y ya pensamos en el próximo rival", apuntaba el atacante malagueño.

Fin a su sequía goleadora: "Sabía que no marcaba desde la primera jornada pero estaba tranquilo pese a no marcar porque estaba dando todo por el equipo. Es verdad que el delantero vive del gol, de marcar".

Apuros al final contra el Sporting. "Con un 3-0 no se nos puede poner así el partido. Nos hemos relajado un poco al final y no puede ocurrir esto".

Opciones de ascenso de cara a la segunda mitad de campaña. "Vamos partido a partido a darlo todo cada jornada para conseguir la victoria. Hemos hecho una buena primera vuelta a pesar de los altibajos"