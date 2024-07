Alma Cadista pide “menos cortinas de humo” y más fichajes en el Cádiz CF

Alma Cadista ha lanzado un comunicado en el que muestra su preocupación por el “discreto” mercado de fichajes que por el momento, a 20 inicio de liga, está protagonizando el Cádiz Club de Fútbol, en el que se contabilizan "muchas más salidas que llegadas y una nula inversión en traspasos".

La plataforma de aficionadas y aficionados cadistas reclama al club que se deje de “cortinas de humo” como la del cambio de nombre del estadio y que, "en vez de intentar distraer la atención del cadismo sobre su dudosa planificación deportiva, haga valer su capacidad económica e invierta los más de cinco millones de euros que ha recaudado en abonos, la millonaria ayuda por el descenso que recibe de La Liga y lo recibido por traspasos como el de Conan Ledesma o Santiago Arzamendía en conformar, con fichajes de calidad, una plantilla competitiva para luchar por el ascenso de categoría".

De hecho, Alma Cadista lamenta que "otra vez el Cádiz CF esté esperando en exceso para firmar jugadores que aporten un salto de calidad a la plantilla y se escude en los tiempos del mercado de fichajes cuando esta temporada es uno de los clubes más poderosos económicamente y no tiene por qué esperar a final de mercado para cerrar los fichajes ya que puede -o debería- imponerse en el aspecto económico. Hay que resaltar que esta circunstancia es radicalmente distinta a la de temporadas pasadas, cuando el club era de los más débiles en todo los aspectos de Primera División, y que por tanto este año no sólo debe cambiar el discurso del club si no su manera de proceder en el mercado de fichajes por el bien del Cádiz Club de Fútbol".

"En esta línea, y conscientes de la dificultad de la Segunda División", Alma Cadita pide al Cádiz Club de Fútbol que "no se duerma en los laureles y firme jugadores de garantías que conozcan la categoría y tengan calidad contrastada. Alma Cadista considera que el club debe centrar todos sus esfuerzos en cuidar su relación con la afición y, sobre todo, en reforzar la plantilla con nuevos efectivos para así mejorar su rendimiento respecto al año pasado".