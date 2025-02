Álex: su futuro y el peligro del descenso con el Cádiz CF

Uno de los pesos pesados del vestuario del Cádiz CF saborea el buen momento del equipo después de una primera vuelta para olvidar y con el descenso como una amenaza muy real. La situación ha ido cambiando y así lo ve Álex Fernández, un futbolista autorizado para exponer sus impresiones y reflexionar sobre el momento del conjunto amarillo.

"La verdad es que le hemos dado la vuelta a tiempo. Estamos en una posición bonita pero siempre con los pies en el suelo. Hay que tener responsabilidad con todo lo que viene. Hay que seguir ganando y lo primero es acercanos a los 50 puntos y luego ya veremos", apunta en una entrevista a COPE Cádiz, para agregar que "hay que conseguir la permanencia y luego ya veremos". "No se si podremos llegar arriba. No puedo decir que sí porque si perdemos este domingo y parece que se desvanecen las cosas. Hay que ser prudentes e ir partido a partido".

Un antes y un después en la visita al Racing de Santander (2-3). "Había mucha gente con dudas y demostramos que competimos ante un gran rival. Ahora es cuando más humildes tenemos que ser y lo importante es cerrar los 50 puntos. Claro que he visto peligrar la categoría. Cuando hemos estado en descenso me he asutado mucho. Te ves abajo, pasan los partidos y no hay reacción del equipo y el ambiente es peor. Por fortuna esto ha cambiado y ahora mismo tiene buena pinta, creo que somos de los equipos más complicados a los que enfrentarse hoy por hoy", apuntaba otorgando mérito a lo que vienen haciendo.

La adaptación a diversos puestos en el Cádiz CF. "Cuando llegué al Cádiz, dije que me gustaba jugar de mediocentro ofensivo. Tras la segunda temporada y el año de ascenso demostré que me gusta mucho jugar de '10'. Con Álvaro Cervera encontré mi posición ideal en el campo pero hoy por hoy ahí juega Ontiveros. Ahora estoy de mediocentro y estoy cómodo y jugando", destacando que "lo importante es jugar". "Total, he jugado hasta de lateral derecho", indica con una sonrisa.

En verano me dicen que me quede, aunque yo tenía una oferta de la MLS y entendía que quizás me debía marchar pero me convencieron" — Álex Fernández

Una de las claves para la mejoría. "Estamos muy serios a nivel defensivo. Todo el equipo ha dado un paso adelante y si tenemos que defender todos lo hacemos. Y luego tenemos arriba mucho potencial pero sobre todo al futbolista más diferencial de Segunda División. Me llena de ilusión un jugador como Ontiveros. Tenemos que ser conscientes de lo que tenemos entre manos. Hacía mucho tiempo que no teníamos un jugador tan determinante como Ontiveros. Un futbolista que marca el ritmo a nivel ofensivo, me encantaría que el club le cuidara mucho y que hiciera historia en el Cádiz. Tiene todo para triunfar. Es un chico humilde, modesto, está feliz y creo que puede marcar una época en el Cádiz, no tengo duda", aseguraba totalmente convencido a los micrófonos de COPE Cádiz.

La cara más personal lleva a mirar a su futuro en el Cádiz CF. Una sitación que tomó un cariz feo cuando al comienzo del curso el secretario técnico, Juan Cala, afirmó que era la última campaña de Álex. "Me quedo con sus últimas declaraciones en las que dijo que estoy respondiendo en el campo. Ya hablé con Juan (Cala) sobre lo que dijo en verano y creo que lo importante es lo que estamos viviendo ahora. En verano me dicen que me quede, aunque yo tenía una oferta de la MLS (Major League Soccer) y entendía que quizás me debía marchar pero me convencieron. Luego a final del mercado me abrieron la puerta de salida pero yo no tenía posibilidad de irme en ese momento", explica Álex, quien mira al futuro vestido de amarillo. "Han pasado muchas cosas durante esta temporada pero todo ha sido siempre de la mano del club. Después de ocho temporadas puedo decir es que estoy feliz, no estoy cansasdo y que me encantaría hacer historia en el Cádiz. Me veo más tiempo aquí, me siento gaditano ya", finaliza de manera clara.