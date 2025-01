Álex Fernández e Iza Carcelén, posibles renovaciones en el Cádiz CF

Cádiz/Hay varios jugadores del Cádiz CF que finalizan contrato con el Cádiz CF el pròximo 30 de junio desde el pasado 1 de enero son libres para firmar por cualquier equipo de cara a la próxima temporada 2025-26.

Los futbolistas afectados por esta situación son Joseba Zaldua, Iza Carcelén, Álex Fernández y Tomás Alarcón. Los cuatro están en condiciones de decidir su futuro una vez que quedan libres en menos de seis meses y el club también tiene que posicionarse.

El que tiene más papeletas para no continuar de amarillo es Tomás Alarcón. A la vista está que no ha jugado un solo minuto desde el aterizaje en el banquillo de Gaizka Garitano, ni siquiera en el encuentro amistoso disputado en Sanlúcar de Barrameda el pasado domingo 5 de enero. Es posible que el chileno no llegue al final de su contrato si se marcha antes de que acabe el mercado de invierno. La rescisión es una vía que no se puede decartar.

Zaldua tampoco parece que vaya a prolongar su estancia en la entidad cadista más allá de la presente campaña. Si no sale en enero, cumplirá la totalidad de su contrato y todo hace indicar que el curso venidero se unirá a otra escuadra.

En los casos de Iza Carcelén y Álex Fernández, la situación podría ser diferente. El club parece que cuenta con ellos para el futuro y les ofrece la renovación, según Solofichajes. Son dos futbolitas con peso en el vestuario dada su antigüedad en el conjunto amarillo.

El lateral derecho suele ejercer el papel de titular. Acumula 15 partidos de Liga esta temporada (más de 1.250 minutos) y se ha perdido varios pir una lesión que ya ha dejado atrás. El portuense recorre su sexto ejercicio en el cuadro gaditano, al que llegó en el 2019-29. Participó tanto en el ascenso a Primera como en el posterior descenso a Segunda. Cerca de los 32 años (los cumple en abril), está abierta la opción de que siga. Si el cliub da el paso de su renovación, ahora es el jugador quien decidir si prolonga su vínculo o cambia de aires.

El caso de Álex Fernández es curioso. Pasa de ser invitado a salir por parte del club el pasado verano a ser querido y tener la posibilidad poder extender su relación por más tiempo. Cadista desde el curso 2017-18, es el miembro de la actual plantilla con más partidos con los amarillos: 258 (el 12º en la historia del club). Como Iza, subió y bajó con el equipo.

El centrocampista suma esta campaña 15 partidos (14 de Liga y uno de la Copa de Rey) con tres goles en más de 600 minutos sobre el césped. No tiene el rol de titular dada la fuerte competecia que hay en la media (en el once inicial en sólo seis compromisos ligueros) pero siempre está cuando se le necesita.