Mágico y Alejandro Sanz, juntos en El Salvador apoyando al Cádiz CF

El partido entre el Cádiz CF y el Real Madrid es una final para el equipo amarillo, que se juega la permanencia en Primera División ante el campeón de Liga.

Todos los cadistas son conscientes de la importancia del partido y muestran su apoyo más allá de donde se encuentren. Miles de seguidores recibieron al equipo a su llegada en autobús al estadio Nuevo Mirandilla.

Otros aficionados desde la lejanía también dieron su aliento. Destaca el apoyo lanzado por dos cadistas de pro desde El Salvador. Allí coincidieron Jorge 'Mágico' González y Alejandro Sanz y los dos posaron con una camiseta del Cádiz CF que sujetaron al alimón.

'Mágico' González deslumbró en su día como jugador del conjunto amarillo y desde su país natal está pendiente de lo que se cuece en el equipo de sus amores. El cantante, con orígenes gaditanos, es un enamorado de Cádiz y también del Cádiz CF.

🇸🇻 ¡Hoy desde El Salvador también están con nosotros!



Ayer Mágico González y @AlejandroSanz se unieron para mandarnos fuerza para el partido de hoy 💪#VamosCádiz pic.twitter.com/IGIdjumoy3 — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) May 15, 2022

Los dos no dudaron en dar su ánimo al equipo de cara al trascendental partido. Alejandro Sanz es también un reconocido seguidor del Real Madrid, pero el corazón quizás no este 'partío' para este duelo porque el campeón de Liga no se juega nada y el Cádiz CF necesita la victoria para quedarse en Primera División.