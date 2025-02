El Albacete reconoce al 'rey' del Cádiz CF

El Albacete prepara el choque contra el Cádiz CF con problemas serios por las numerosas e importantes bajas, y con la presión clasificatoria por su cercanía a la zona de descenso después de la derrota ante el Eldense, que se ha convertido en un rival directo. Uno de sus pesos pesados, Lalo Aguilar, se refiere a lo que están viviendo y, además, se quita el sombrero ante un futbolista del equipo amarillo.

El defensor se refiere al aluvión de críticas que están cayendo sobre el entrenador, Alberto González. "Cuando las cosas van regular en el Albacete y en cualquier equipo se señala al entrenador, pero creo que no es el culpable de esta situación ni mucho menos. No sé por qué la gente lo culpa, ¿a que si al final ganamos el otro día la gente no lo culparía?", se preguntaba contrariado antes de valorar la capacidad del técnico. "Cuando las cosas iban bien no se le había subido a la cabeza ni ahora está súper preocupado en su caso. Es una persona muy tranquila, que tiene los pies en la tierra y sabe lo que tiene que hacer perfectamente".

Lalo Aguilar asume la realidad del equipo, si bien entiende que es el momento de mostrar y teenr unidad y fe en el trabajo. "Ahora es el Cádiz, un rival que llega en una dinámica muy positiva de resultados y que es muy difícil", destacando la figura de Javier Ontiveros, "es diferencial en Segunda División.

El zaguero tiene claro que ante el Cádiz CF, el Carlos Belmonte debe ser "una olla a presión". "No espero una reacción negativa durante el partido si las cosas no van bien. Creo que no. La afición siempre ha estado con nosotros apoyándonos y nuestra hinchada se caracteriza por acompañar siempre a sus jugadores, tanto en las buenas como en las malas y estoy seguro de que lo van a hacer esta jornada contra el Cádiz".

El problema de las lesiones, que viene arrastrando el equipo. "Quizá lo que más nos está fastidiando a nivel colectivo, por ejemplo la falta de Higinio que es uno de los mejores delanteros de la categoría y que esté lesionado es un fastidio para nosotros, pero salen Martón y Kofane para sustituir su baja y hacerlo lo mejor posible". En una línea idéntica se pronunció con la ausencia de Javi Rueda, "una baja sensible" pero mostró total confianza en Álvaro Rodríguez para ocupar el lateral derecho al calificarle como "un fantástico profesional que lleva varias temporadas haciéndolo muy bien en Segunda División".