El Albacete 'huele' la sangre del Cádiz CF

Rueda de prensa de Alberto González, entrenador del Albacete, antes del desplazamiento para enfrentarse su equipo este sábado al Cádiz CF en el Nuevo Mirandilla (16:15 horas).

Actualidad de su equipo. "En principio estamos exactamente igual que la semana pasada, con la salvedad de que Rai tiene una pequeña sobrecarga. Dependiendo de cómo evolucione, podrá acompañarnos o no", explicó González.

Un Cádiz CF en horas bajas. "Vamos a intentar pescar en río revuelto, eso está claro. Pero es cierto que el cambio de entrenador suele reactivar a los jugadores, lo que nos genera más incógnitas sobre su planteamiento. Aun así, lo importante es que desarrollemos bien nuestro juego", explicó.

Entrenador nuevo... "Les da un punto especial de intensidad y atención. Nosotros debemos estar a la altura para llevarnos los puntos. Que llegue un entrador nuevo que es consciente del problema que están teniendo, pues como cuando yo llegaba el año pasado, pues que había detalles concretos que se estaban fallando y que tenían que ver con detalles concretos de la defensa. El míster ya ha comentado directamente que quiere incidir en conseguir esa solidez defensiva en primer lugar".

Preguntado por un futbolista muy destacado en el Cádiz CF. "El Cádiz no es solo Ontiveros; tienen futbolistas muy desequilibrantes. Jugadores que han jugado en Primera División, muchos de ellos y que son muy determinantes de manera individual".

Tres partidos en una semana par su equipo. "Creo mucho en ese punto extra que te da la frescura. Dentro de los jugadores que están en buen momento, trataremos de aprovecharlos al máximo con rotaciones", aseguró. No desveló cómo va a planificar esos cambios en estos tres encuentros: "Habrá que ir jugando con ellos sin dar muchas pistas de momento a los rivales".

Preguntado también por la designación del árbitro Mallo Fernández, envuelto en una querella criminal por su actuación en el play-off de ascenso del año pasado entre Nástic de Tarragona y Málaga. "Es una circunstancia difícil para él, pero todos tratamos de que nuestros problemas personales no afecten dentro del campo. Creo que uno de los principales problemas o dificultades que tienen los árbitros desde la aparición del VAR es que si ya antes se miraba con lupa ahora todavía más y creo que están todavía más expuestos. Nosotros, en general, somos un equipo que dentro del campo tenemos un comportamiento bastante bueno, que no ponemos demasiadas dificultades extras a lo que ya de por sí supone el juego y que creo que seguiremos siendo así. Intentaremos de hacer bien nuestro trabajo, de facilitarle el suyo y bueno y que tenga un buen día, pues como todos".

Posibles cambios en defensa contra el Cádiz CF. "Cuando algún jugador hace bien las cosas intentamos no tocarlo en la medida de lo posible, pero hay veces que hay problemas y te ves obligado a hacer ciertos cambios. Sin ir más lejos, la semana anterior Ros había hecho un gran partido contra el Tenerife y tuvimos que cambiarlo por necesidad porque se había perdido un par de entrenamientos por un tema de un virus intestinal y tuvimos que perderlo después de haber hecho un grandísimo partido contra el Tenerife. A toda la línea defensiva me hubiese gustado darle continuidad. No pudimos, hicimos un cambio, salió bien y luego retomamos un poco el camino que llevábamos. Ya estamos en una fase en la que consolidar es importante y consolidar en torno a los que vayan haciendo los méritos".