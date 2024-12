Garitano: "Si estás en descenso después de tantas jornadas es por algo"

Primera rueda de prensa de Gaizka Garitano, nuevo entrenador del Cádiz CF, como previa del encuentro de este sábado, 14 de diciembre, contra el Albacete en el Nuevo Mirandilla (16:15 horas).

Cómo está el vestuario del Cádiz CF. "Cuando estás en descenso y no salen las cosas, la confianza no es la misma. Eso se arregla ganando y ganando. Cuando salen bien las cosas tienes más confianza. Si no salen estás más bloqueado. La afición va a estar ayudando en estos momentos".

Su estilo. "Cogemos el proyecto en una situación muy difícil. Tenemos futbolistas para salir de esta situación y una afición increíble. Lo malo es la situación. Si estás en descenso después de tantas jornadas es por algo. Tenemos el respaldo del club, de la afición. Tenemos jugadores buenos. Es una labor por hacer poco a poco", añadiendo que su idea pasa por "ser un equipo sólido sin perder la alegría ofensiva". "Nuestro equipo tiene que ser ofensivo cuando ataque, pero somos el equipo mas goleado y debemos hacer un trabajo fuerte para tener ese equilibrio. Hay que tener esa responsabilidad defensiva. En Segunda, si no estás ordenado en defensa, sufres mucho".

Encajar tantos goles, el problema del Cádiz CF. "Cuando mejores jugadores tienes, mejor para el entrenador. Pero hay que tener un equilibrio y que sea un equipo sólido. Los entrenadores hablamos mucho, pero lo que hace el equipo en el campo es lo que te va a delatar. Ya lo veréis. Esperemos ver un equipo que ataque, que lleve peligro y tenga equilibrio. Un descenso de Primera a Segunda trae amoldarte a una categoría en la que no se juega igual. El nivel es muy ato en esta categoría".

El rival del estreno, el Albacete. "En un 90% miro a lo nuestro. Lo más importante es lo que haces tú. El rival viene bien, viene de hacer siete puntos en tres partidos pero les hemos estudiado y también lo que tenemos que hacer nosotros. En un club como este, el objetivo siempre es ganar".

En casa, dos triunfos. "Un futbolista debe esta preparado para cuando las cosas van bien y cuando no. Nos tenemos que abstraer de eso. Tratar de jugar y ser competitivos. Seguro que vamos a tener ayuda de la afición. Que la gente esté disgustada es normal. No pedimos, debemos darle".

Lo que espera en esta etapa. "Trabajar a tope, sin parar, conocer el club y todo. Han sido días intensos y hemos trabajado en muchas cosas. Adaptarte a donde estás. Tenemos mucha ilusión y queremos tratar que salga bien. A todo nos viene bien que este proyecto funciones. Todos debemos ayudar y remar cada uno desde donde nos toca", finalizaba Gaizka Garitano.