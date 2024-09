Alarma en el Cádiz CF con Ontiveros

Al Cádiz CF le está costando sudor y lágrimas disponer de toda la plantilla en este inicio de la campaña, ya que a las lesiones de pretemporada se unen las dolencias de los últimos días y las que arrastran los dos últimos fichajes del mercado veraniego, Carlos Fernández y Óscar Melendo.

La visita de los amarillos al Castellón viene con una amplia lista de ausencias. Kouamé -declarado en rebeldía y entrenando al margen del grupo- no cuenta por el momento para el preparador mientras persista la actual situación. Roger Martí lleva tres semanas con un golpe en la zona de la que se operó la temporada pasada y no entrena con el plantel. Iván Alejo está con problemas desde el miércoles, por una cuestión muscular, y no llega para el choque en el estadio de Castalia. Carlos Fernández y Melendo aún no están para debutar. Y Javier Ontiveros tuvo el jueves un golpe que, por el momento, le coloca el cartel de dudoso.

"Ayer tuvo un golpe Ontiveros y va a ser duda hasta el último momento. Estamos teniendo mala suerte con los golpes. Tenemos una plantilla amplia, no hay problema", explicaba este viernes Paco López, técnico del Cádiz CF, en la rueda de prensa previa al choque en Castellón.

Ontiveros rearmó al Cádiz CF en la segunda parte del encuentro contra el Tenerife (2-2), cuando el equipo perdía de forma clara. Es un jugador con calidad que le hace ser diferente al resto y que, estando en un buen estado de forma, debe destacar en una campaña en la que hay depositadas muchas esperanzas en su rendimiento.