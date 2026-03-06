La afición del Cádiz CF se harta y señala a los culpables

La afición del Cádiz CF no gana para disgustos con la desasatrosa segunda vuelta que está haciendo un equipo que hace todo lo contrario de lo necesario para crear la comunión siempre indispensable entre los inquilinos de la grada y los protagonistas que se baten sobre el césped.

La séptima derrota de los amarillos en ocho jornadas del segundo tramo de la temporada 2025-26 desató la indignación del personal que fue testigo impotente de una nueva exhibición de inoperancia. Una más. El Cádiz CF cayó en casa (0-1) ante el colista de la Liga, el Zaragoza, que demostró que con poco es posible lograr la victoria. El JP Financial Estadio estrenó nombre con un mal resultado.

La pésima dinámica provoca una menor asistencia de espectadores. Unos 10.000 en un encuentro de máxima relevancia, pero entre los que no pudieron ir un viernes y los que no quisieron sufrir un mal rato, la afluencia fue menos numerosa que en anteriores ocasiones.

La hinchada no se mordió la lengua, sobre todo durante la segunda mitad cuando comprobó la caída en picado de unos jugadores incapaces de reaccionar. La gente se desahogó a viva voz porque son demasiados los varapalos sin que nadie arregle esto. Las protestas tuvieron dos direcciones. Una tomó camino del palco contra el presidente, Manuel Vizcaíno. Hubo petición de dimisión como tantas otras veces. Otra se centró el terreno de juego con cánticos contra los futbolistas.

"¡Los jugadores no sienten los colores!" y otros gritos salieron desde la grada a modo de queja sin tapujos por las horribles sensaciones y delicadísima situación de un equipo que no levanta cabeza y sigue bajando en la clasificación. Ocupa la 14ª posición a la espera de los resultados que se den durante el fin de semana.

La desunión entre el equipo y la afición es absoluta mientras el peligro de descenso a Primera Federación va cobrando forma con esa insoportable racha de siete derrotas y un solo punto de 28 posibles. La afición está harta y desde hace tiempo espera soluciones que no terminan de llegar mientras el equipo se hunde.