El adversario del Cádiz CF que mete la directa en el número de abonados

La fiebre malaguista continúa viva. El club, de nuevo rival del Cádiz CF en Segunda División esta próxima temporada, comunicaba que ya se han rebasado los 20.000 abonados para la inminente temporada 2025/26. Queda justo un mes para el inicio de la competición y está ya en una cifra que era el techo no hace tantos años y que recalca que el malaguismo vive uno de sus grandes momentos en cuando a implantación social y a presencia en la ciudad y la provincia. Hasta el 27 de julio sigue abierto el proceso de renovación de los abonos, todavía quedan 10 días para seguir renovando online o in situ, para el 30-31 queda el cambio de localidad. Desde entonces se abrirá el plazo de nuevas altas si no se rellenan, con preferencia para aquellos que estaban en la lista de espera, que es de miles de personas. Se decidió colocar el tope en torno a esos 26.000 abonados.

Cabe recordar que el Cádiz CF tiene ya números contundentes en su mano en cuanto a la parte más intensa de la campaña de abonados. Las renovaciones, finalizadas en la noche del pasado 28 de junio, dejaron 16.826 compromisos oficializados, según los datos facilitados por el club.

Es un factor este crecimiento del malaguismo que alimenta el debate una vez se supo que la ciudad renunciaba a ser sede del Mundial, implícitamente el momento de reformar el estadio y crecer bastante potencialmente con ingresos de todo tipo. Pero se ha perdido ese tren y ahora quedan varios años más en el coliseo de Martiricos, en el mejor de los casos.

La respuesta de la afición se ha acelerado en los últimos días, una vez se sabe ya también que desde la próxima temporada no habrá restricción de acceso en el Ciudad de Málaga. Hay mucho trabajo por delante aún, pero es cierto que los últimos movimientos de fichajes, con alguna inversión en traspaso, ha alimentado la fiebre ya existente, con dosis de ambición que se le pedía al club. El gasto no es una locura, pero son señales de que, con ese techo de cristal, hay ciertos movimientos para pensar en algo más que la permanencia.

Nuevas altas

Para las altas de cara a este curso 2025/26, los precios ascienden a: Fondo 2 (192€-175€), Fondo 1 (220€-200€), Curva 2 (209€-193€), Curva 1 (236€-212€), Anillo inferior (253€-231€), Preferencia 3 (264€-243€), Preferencia 2 (313€-287€), Preferencia 1 (379€-343€),Tribuna 3 (341€-306€), Tribuna 2 (385€-350€), Tribuna 1 (588€-525€).

Liberación de entradas

Además, se podrán liberar o compartir los abonos para partidos en La Rosaleda un curso más. En la liberación, se generará un saldo que se descontará del precio del abono de la temporada 2026/27 y te de dará un 40% del valor de la entrada de ese partido en caso de su venta. No se podrá acumular más del 50% del precio del abono del siguiente año y se podrá llevar a acbo hasta dos horas antes del compromiso liguero.