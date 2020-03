La actividad que organiza el Cádiz CF para amenizar el fin de semana

El Cádiz CF se las ingenia para ocupar el espacio que deja la paralización del fútbol a causa de la expansión del coronavirus.

Para amenizar el fin de semana, algunos jugadores de la plantilla del Cádiz CF disputan un torneo interno de FIFA 20 en PS4 que comienza el sábado 14 de marzo partir de las seis de la tarde. Se apunta también el presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno.

La actividad lúdica que organiza el club se puede ver en directo a través de las redes sociales de la entidad cadista.

La primera ronda contempla cinco enfrentamientos. El cuadro inicial de partidos y horarios es el siguiente:

18:00 horas - Alberto Perea vs. Álex Fernández18:45 horas - Carlos Akapo vs. Iza Carcelén19:30 horas - Iván Alejo vs. Jorge Pombo20:15 horas - Fali vs. Nano Mesa21:00 horas - David Gil vs. Manuel Vizcaíno