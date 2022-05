La mitad de los abonados del Cádiz CF procede de la provincia

La sede del Ateneo de Cádiz fue el lugar que acogió un nuevo encuentro de temática deportiva, centrado en el Cádiz CF. Manolo Lapi, como vocal de esta materia, estuvo en esta ocasión acompañado por Pepe Mata, gerente de la Fundación Cádiz CF y adjunto a la presidencia.

Después de repasar sus años de niño y adolescente, "en los que jugué en el Olímpico, pero sabía que no iba a llegar muy lejos", Pepe Mata fue repasando la historia de club y su pasión por el amarillo y azul. "La vinculación nos viene a los gaditanos con el cadismo por nuestros ancestros. Mi padre fue el que me transmitió esa pasión por el Cádiz", recordando que "con Márquez Veiga de presidente se consigue el ascenso a Segunda en el 69", que según el adjunto a presidencia del Cádiz CF, los 70 fue una década importante para el cadismo por tener "un fútbol muy vistoso para el aficionado".

Proseguía recordando que después del ascenso a Primera División en la temporada 1976/77, se refería a los 80 como "una década prodigiosa del Cádiz". "Ocho años manteniéndonos en el fútbol profesional a pesar de ser un equipo con un escaso apoyo social". Y de los 90, Mata nunca olvidará una anécdota personal. Fue el punto seguido a su vida dentro de la entidad cadista. "Hubo una gran crisis financiera con la que estuvimos a punto de desaparecer. Junto con mi compañero Antonio Lagos cogimos las riendas, con el apoyo de la prensa, para manifestar a los gaditanos. Gracias a ellos y al apoyo económico del Ayuntamiento de Cádiz, conseguimos que los accionistas no abandonaran el barco".

Fue el punto de inflexión de su unión al Cádiz CF más allá de la pasión futbolística. "Después de aquello, Antonio Muñoz me ofreció ser director general y me dejé convencer. Ingresé en el club en el año 2002". Y siempre con un objetivo personal: "Aumentar ese apoyo social fuera de la ciudad, por nuestra provincia, era uno de mis cometidos. Y lo hemos conseguido. Actualmente, el 50% de los abonados es de la provincia de Cádiz. Esta es la tarea que me propuse de manera personal con el apoyo del club", relata el gerente de la Fundación Cádiz CF, donde su papel es clave. "Hemos sido felicitados por nuestra labor social por la Liga de Fútbol Profesional. La clave del éxito reside en las alianzas que mantenemos con entidades y asociaciones con las que participamos", destacando el equipo de trabajo que acomete todas esas labores.

Centrando la mirada al presente y a pocos días de la presencia del Real Madrid en el Nuevo Mirandilla (antiguo Carranza), manifestó el deseo de que "todos los socios activen su carnet". "El club está llamando uno a uno para facilitar el proceso. En el caso de las entradas disponibles para su venta, los abonados también tendrán prioridad para que puedan adquirirla".

Mata concluyó resaltando que "para los gaditanos de la capital es un orgullo ver el cadismo que se respira en los municipios de la provincia".

Tras este repaso por la historia y la actualidad del Cádiz CF, se abrió el turno de palabra en el público. En cuanto a las labores de la Fundación, explicó que "vamos a retomar las visitas a los colegios bajo la campaña #StopBullying, el fútbol en la calle y el fútbol en las plazas de los barrios gaditanos". También quiso destacar la importancia de las Peñas Federadas cadistas. "Tenemos 84 peñas que conforman la Federación de Peñas Cadistas. Estamos creciendo en el número de peñas federadas repartidas por toda España".

Por último, Pepe Mata lanzó un guiño a esa masa social de la que un día él salió. "La afición del Cádiz es conocida por su alegría y por ir vestida de amarillo allá donde vaya. Sabe dar la dosis perfecta. La savia que tiene el pueblo de Cádiz es única".