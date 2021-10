Vizcaíno y el nuevo campo marcan la entrega de los premios de la Peña 4 Gatos

La Peña Cadista 4 Gatos celebró la entrega de los premios con motivo de su XVIII aniversario, en un acto en el salón principal del Club Náutico de Cádiz. El acto, que contó con numerosas personalidades, autoridades políticas y representación institucional del equipo amarillo fue dirigido por el comunicador Manolo Camacho.

El Cádiz CF estuvo representado por Manuel Vizcaíno, presidente; Rafael Contreras, vicepresidente; Pepe Mata, gerente de la Fundación Cádiz CF; Álvaro Cervera, entrenador del equipo, y los jugadores Álex Fernández y José Mari.

El acto comenzó con una breve introducción que sirvió para recordar la entrega del pasado año 2020 y con ese marco Manuel Vizcaíno, premiado en ese año, recibió de manera formal su estatuilla.

Posteriormente tomaron la palabra Ignacio Abreu, presidente de la peña, y Juan Antonio García, presidente de la Federación de Peñas Cadistas. Recordaron la importancia de que el público pueda regresar a este tipo de acto a la vez que resaltaron el marcado carácter benéfico de la cita pues todo lo recaudado fue destinado a la Asociación Asperger Cádiz.

A continuación Rafael Contreras, vicepresidente del Cádiz CF, entregó a Inmaculada García una camiseta firmada por los jugadores del equipo amarillo y que fue subastada para obtener recursos solidarios destinados a la mencionada asociación.

Los premiados de la presente edición fueron: Gato con botas (al periodista Francisco José Jiménez), Gato de escayola (a Maldini), Don Gato (a Hugo Vaca) y Gato de angora (a Álvaro Cervera), quien apuntó que "estoy muy agradecido por el premio". "Recojo lo que se merece un gran cuerpo técnico y una plantilla extraordinaria".

El acto lo cerró Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz CF, que destacó que "es una alegría un evento con gente y parece que todo va siendo normal". "Llevo viniendo desde el 2014". En la misma línea agregó que "cuando yo llegue aquí dije que iba a hacer un Cádiz grande". "Estoy feliz porque tengo equipo en Primera y eso no me hace olvidar de lo difícil que ha sido el camino y de la cantidad de piedras que ha habido".

Fue claro al manifestar que "el final está lejos y no puede haber conformismo por estar en Primera". "No paro de darle vueltas de cómo lograr que el Cádiz deje a un lado los dramas y que nos consideren un equipo grande", añadiendo que "no es una fanfarronada que queramos un estadio nuevo". "No quiero consolidar al equipo con milagros y sí con recursos propios. Queremos que quepan los cadistas, pues cada vez somos más, y será en la ciudad de Cádiz". Finalizó afirmando que "este años hemos crecido económicamente y lo tengo todo: buenas personas y buena plantilla". "Estoy convencido de que volveremos a sacar el autobús".