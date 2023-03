El VAR se olvida de otro penalti polémico en el Osasuna-Villarreal

La polémica alrededor al VAR ha seguido estando muy presente en la 26ª jornada de LaLiga Santander. Y, casualmente, vuelve a tener como víctimas a los mismos equipos, precisamente los que en las últimas semanas han alzado la voz a causa de los malos arbitrajes que están recibiendo, lo que hace que las suspicacias vuelvan a aumentar.

El pasado sábado le volvió a tocar al Cádiz CF con dos expulsiones perdonadas a jugadores del Almería por parte del colegiado Del Cerro Grande. Así, en primer lugar no quiso ver, a pesar de su buena situación para seguir la jugada, una patada en el estómago que Robertone le da a Escalante al saltar para cabecear un balón. Posteriormente, fue Rodrigo Ely quien también debió ser expulsado tras clavarle los tacos en la rodilla al propio Escalante, una jugada en la que no se llegó a decretar ni falta al considerar el árbitro que el jugador del conjunto almeriense había tocado el balón. Esto, junto al descuento y un posible penalti sobre Roger Martí, hizo que aparecieran las sospechas tras lo sucedido en encuentros como local contra el Elche (un fuera de juego no señalado en el tanto ilicitano) y Getafe (con dos penaltis más que dudosos, un descuento desmedido y la venganza en el acta por parte de Hernández Hernández que ha dejado al club cadista sin Conan Ledesma durante cuatro partidos). Todo esto por defender sus intereses ante los errores objetivos e inobjetables del estamento arbitral.

Este domingo fue el turno del Osasuna, quien, tras protestar de manera pública y oficial protestó por la anulación de un gol a Abde por un supuesto fuera de juego en su partido contra el Celta, vio cómo el árbitro y el VAR le birlaban un penalti claro por manos dentro del área.

La jugada se produjo en el minuto 52 de partido, cuando un remate de cabeza del Chimy Ávila fue repelido por la mano de Yeremi Pino cuando este enfilaba la portería. A pesar de la claridad de las imágenes y del espacio que se ve que ocupa el brazo del jugador del Villarreal, ni el árbitro ni el VAR quisieron saber absolutamente nada en un momento en el que Osasuna se podría haber enganchado al encuentro al ir solo perdiendo por 0-1. Finalmente, los visitantes se llevaron el encuentro por 0-3 con goles de Chukweze y Morales, este último en dos ocasiones.

Otra polémica más con otro protagonista habitual en esta serie de jugadas, lo que hace creer cada vez menos en la limpieza de la competición.