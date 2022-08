Últimas horas de mercado: el Cádiz CF, a la caza de un delantero

Como si fuese una carrera de atletismo, suena la campana de la última vuelta. Eso es lo que queda, trasladado a un día, para el cierre del mercado veraniego de fichajes. En el Cádiz CF aún no dan por cerrada la plantilla. Puede haber alguna novedad o que el plantel se quede como está tras la contratación de Brian Ocampo. En el anterior mercado, el de invierno del curso pasado, el club fichó a Lucas Pérez. Es la demostración de que nunca se sabe qué puede pasar.

El club afronta el 1 de septiembre con la plantilla prácticamente definida, aunque no cierra la puerta a la contratación de un delantero si se presenta una oportunidad que se ajuste a sus parámetros deportivos y económicos.

En caso de que la ventana de verano cierre sin la incorporación de un ariete, siempre quedará abierta la opción de delanteros que estén libres, aunque suele ser un mercado más restringido.

Los resultados mandan y no pueden ser más negativos en el arranque del campeonato. Tres jornadas traducidas en derrotas de un conjunto amarillo que además de ser el único que no ha puntuado también es el único que no ha marcado un gol. Lo más necesita es ver puerta para podr sumar y pelear por la permanencia.

El mal comienzo lleva a los responsables deportivos del club a apurar hasta el final del mercado en busca de un delantero que pueda elevar el nivel en ataque.

El teléfono no para de sonar en las últimas hora. Llegan numerosos ofrecimientos al club, pero la premisa es que sólo aterrizará un punta si mejora lo que hay en la plantilla. No es el caso de momento.

La entidad cadista ha realizado siete fichajes durante el periodo estival: el lateral derecho Zaldua, el centrocampista Antonio Blanco (cedido por el Real Madrid) y los extremos Awer Mabil, Theo Bogonda y Brian Ocampo, además de defensa Víctor Chust y el medio Fede San Emeterio. Los dos últimos han pasado a ser propiedad del club tras jugar de amarillo en calidad de cedido la pasada campaña.

Otras novedades en la plantilla con la continuidad del delantero Álvaro Giménez tras su paso por el Real Zaragoza y la ficha profesional que tiene el central Momo Mbaye tras subir del filial.

Existe la posibilidad de que no haya más entradas en la plantilla si el último día no aparece un delantero que sea del gusto de los responsables deportivos.

La última jornada del mercado puede deparar numerosos movimientos cuando las posturas de clubes y jugadores sea más flexibles. En el Cádiz CF están atentos con el obstáculo añadido de que hay otros equipos que también quieren reforzarse con atacantes.

Por ejemplo, suena la opción de que el Rayo Vallecano se haga con Martin Braithwaite en el caso de que el danés salga del Barcelona. O que el Getafe una a su delantera a Munir, que llegaría procedente del Sevilla.