Sergio: "Es día para agachar la cabeza y recibir porque no hemos estado a la altura"

El entrenador del Cádiz CF, Sergio González, ha atendido a los medios tras el duelo ante el Real Unión en el que su equipo ha caído eliminado ante el colista de la tercera categoría nacional.

"Teníamos la obligación de pase y no lo hemos hecho. Hay que pedirle disculpas a los aficionados, no es la mejor manera de despedirnos a este parón. Es un varapalo fuerte porque no hemos cumplido con la obligación de pasar. Ha habido momentos en los que nos hemos desconectado del partido y nos ha pasado lo que nos ha pasado".

El preparador del Cádiz CF buscaba una lectura favorable en mitad de la enorme desilusión general. "No creo que hayamos hecho un mal partido. Hay que felicitar al rival por cómo ha competido, cómo ha sufrido y ha conseguido el pase. Si te duermes puede pasar que pierdas el partido".

A la hora de efectuar un análisis del encuentro, Sergio González explicaba que, bajo su punto de vista, "creo que hemos empezado bien, nos hemos encontrado cómodos, hemos marcado y la acción siguiente nos han empatado". "Hemos tenido la sensación de tener el control del partido, pero lo hemos ralentizado en demasía. Se retroalimentaban cuando robaban el balón".

En su extensa exposición sobre lo sucedido en el Stadium Gal, indicaba que "no hemos salido mal, pero en muchas fases nos hemos relajado de más". "No hemos sido contundentes. La sensación de que cada gol que hacíamos nos respondían. Nos ha faltado contundencia, templanza, hay que felicitar al Real Unión. Tenemos que pedirle perdón a la afición".

Autocrítica por parte del entrenador del Cádiz CF, tras decir adiós a la Copa del Rey a las primeras de cambio a pesar del claro cartel de favorito de su equipo. "No es la mejor manera de despedir esta etapa de competición. Teníamos buenas sensaciones después del partido del Bernabéu, donde perdimos pero nos fuimos con buenas sensaciones. Hoy es día para agachar la cabeza y recibir porque no hemos estado a la altura de lo que la competición y el partido requerían".