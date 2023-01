Sergio González: "Otra vez el arbitraje... Lamela debió ser expulsado"

El entrenador del Cádiz, Sergio González, no pudo disimular su enfado por lo sucedido con el arbitraje por segunda semana consecutiva. El pasado lunes, en el Nuevo Mirandilla, los amarillos cedieron un empate con el Elche porque el VAR no chequeó un clarísimo fuera de juego. Y este sábado, en el Sánchez Pizjuán, el Sevilla debió quedarse con 10 en la recta final de la primera parte.

Lo extradeportivo. "Ha habido una segunda amarilla que no se le ha sacado a Lamela increíble por un codazo. El Sevilla se quedaba con 10 y el partido habría cambiado. Estamos otra vez con el arbitraje. Al final es interpretación y no podemos entrar, no es como en el partido contra el Elche. Eso no quita que la segunda parte ha sido mala, pero la acción de Lamela era segunda amarilla y expulsión".

Análisis de la contienda. "En la primera parte hemos estado más cerca de lo que queríamos, aunque les dejáramos la pelota porque ellos son protagonistas en su casa. Supimos defender y coger alguna transición. El equipo estaba muy entero. En la segunda, en cambio, nos ha faltado avanzar con el balón, sumar pases. Hemos hecho un ejercicio brutal, la pena es que en el minuto 88 te marquen después de tanteo desgaste".

Acariciaban el empate. "Nos veíamos con el punto porque lo más difícil lo habíamos hecho, y te sientes como cuando te quitan el caramelo cuando lo tenías cerquita. En el cómputo general ellos han sido mejores, sobre todo por la segunda parte, y ahora no nos queda otra que encajarlo, asimilarlo y seguir trabajando".

Uno de seis puntos ante dos rivales directos. "Es cierto, pero antes fueron cinco de nueve. El equipo en esta segunda fase después del parón por el Mundial está a buen nivel. Contra el Almería estuvimos más cerca de ganar que de perder, en Valencia estuvimos muy bien, el día del Elche no ganemos ya sabemos el motivo por el que no ganamos, y esta vez ha sido una pena porque el punto nos habría dado oxígeno y era un premio a la labor defensiva, que no por el partido".