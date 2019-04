Vincenzo Rennellla salió de inicio en el Cerro del Espino. Fue su primera titularidad y no tardó en inaugurar el marcador del Cádiz CF. El ex jugador del Extremadura y Real Betis, entre otros clubes, aprovechó un excelente servicio de Machís para estrenarse como goleador cadista.

Rennella, que pasó por zona mixta, manifestó al final del encuentro que "estoy contento por el gol, que es el primero, pero lo más importante eran los tres puntos y no los hemos logrado".

Álvaro Cervera dio entrada en el once a Rennella, que no ocultó que "en la segunda mitad hemos sufrido un poco y normalmente hacemos varias contras que en este partido no han salido”.

Por su parte, Jon Ander Garrido reconoció que "nos marchamos con un poco de rabia, pero en el fondo ha sido lo más justo. En la segunda parte incluso se podían haber quedado los tres puntos aquí".

Analizando en profundidad lo visto en la segunda mitad, el medio afirmó que "el rival fue listo y cambió el sistema y eso nos complicó la cosa, ya que tenían la posesión y había mucho calor. Lo hemos dado todo y el empate hay que darlo por bueno”.