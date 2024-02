Rafa Benítez: "Nos ha faltado manejar los minutos finales"

El entrenador del Celta de Vigo, Rafa Benítez, ha llegado a la sala de prensa del Nuevo Mirandilla cariacontecido por un partido que se le escapó de las manos en la última jugada. "Era un partido que sabíamos que iba a ser particularmente difícil en cuanto a la intensidad y la presión que ellos iban a hacer. Con todo eso, un 0-2 es una situación que tienes que manejar y aprovechar", ha reconocido el técnico celeste, que también ha resaltado que "nos ha faltado manejar los minutos finales".

Ante esto, Benítez ha recalcado que "teníamos un partido en nuestra mano y se te escapa. Tenemos que aprender de estas cosas ya". En cuanto al motivo, el entrenador visitante ha manifestado que "no creo que sea una cuestión de bloqueo. Nos ha hecho daño el cambio de Williot (por Swedberg). No creo que sea un bloqueo, sino de manejar con más calma. Hay cosas que hemos entrenado en alguna ocasión y que en el partido no las aplicamos".

Respecto al rival, Benítez ha reconocido que "es evidente que el Cádiz ha hecho un buen partido. Ha apretado, ha tenido intensidad, pero con el 0-2 teníamos que haber aprovechado la ventaja. Imagina que ellos (por el Cádiz) van 2-0 y empatamos, diríamos que hemos ganado un punto. Pues es al revés, tenemos la sensación de que se nos han escapado los tres puntos". Junto a esto, también ha resaltado del equipo amarillo que "ellos entendieron perfectamente que era su final y tenían que poner toda la carne en el asador. Se ha visto en todas las disputas que es un equipo que lucha por eludir el descenso".

Por último, de cara al próximo partido frente al Almería, Rafa Benítez ha indicado sobre la pérdida de Iago Aspas por acumulación de amonestaciones que "creo que el equipo tiene recursos suficientes para ganar sin Iago. Perdemos a un jugador importante. Tenemos que asumirlo. Todos estamos cabreados en el vestuario. Tenemos que pensar en el siguiente partido, pero tenemos esa sensación de haber dejado escapar tres puntos. Va a ser un partido muy importante sin Iago. Tenemos que centrarnos y hacerlo lo mejor posible".