Machís: "Tenemos que seguir siendo ese Cádiz aguerrido"

El autor del gol en el último suspiro, Darwin Machis, compareció en rueda de prensa tras el empate, 2-2, frente al Celta. Un marcador que le da toda la vida al Cádiz CF por la situación tan delicada que atraviesa.

Valoración de su gol en una espiral muy adversa de juego y resultados. "Estamos pasando por momentos complicados, pero la única forma es seguir ganando confianza y no desistir. Tenemos que seguir siendo ese Cádiz aguerrido porque quedan muchos puntos en juego. Tenemos plantilla suficiente para sacar esto adelante".

Situación personal. "Después de la lesión, no me estaba encontrando bien. He hablado con el míster y aprovecharé todos los minutos que me toquen. Las exigencias me las tomo como un desafío, estoy muy motivado. Queda el último tramo y me encuentro bien".

Mensaje a la afición del Cádiz CF. "Que sigan creyendo, yo sé que les duele mucho la situación y esperan muchísimo más, pero que sigan creyendo".