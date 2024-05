El equipo de Primera que 'vigila' a la principal promesa del Cádiz CF

Con la temporada ya terminada, es hora de hacer balance de lo que ha sido un curso notable. Con varias sorpresas positivas, el Recreativo de Huelva ya ha acometido la renovación de varios futbolistas de la plantilla de cara a formar una base para la campaña que arrancará el próximo mes de julio. En total son ocho los jugadores que tienen contrato en vigor: Rubén Gálvez, Guillermo Centurión, Rubén Serrano, David del Pozo, Antonio Domínguez, Rahim Alhassane, Luis Alcalde y Caye Quintana.

Quien no podrá comenzar la preparación a las órdenes de Abel Gómez será José Antonio De la Rosa, cedido por el Cádiz CF para el curso que acaba de finalizar. El puntaumbrieño ha sido nombrado como el mejor jugador de la temporada para la afición en una ajustada votación que le ha llevado a superar a Rubén Gálvez por tres milésimas. De la Rosa, en un sistema de puntuación sobre 4, se ha llevado la palma con un promedio de 2,904 puntos por los 2,901 del gato de Aracena. David del Pozo se sube al podio en tercera posición muy cerca de la cabeza, con 2,894 puntos, mientras que completan el top cinco Rahim Alhassane (2,874) y Rubén Serrano (2,758).

De la Rosa confirma así su condición de jugador de futuro. A sus 19 años ha sumado cinco goles y tres asistencias con la camiseta del Decano del fútbol español. Llegado el último día del mercado veraniego, ya sabe lo que es debutar y asistir con el Cádiz CF en Primera División. Lo hizo en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid en un partido que acabó con victoria rojiblanca por 5-1. Semanas más tarde volvió a disponer de minutos en la derrota del cuadro gaditano en Villarreal.

Tras hacer la pretemporada con el primer equipo amarillo en verano, estuvo en el banquillo en los dos primeros partidos de liga ante Alavés y FC Barcelona. Finalmente, viendo que no tendría oportunidades con Sergio y que el filial de Segunda Federación se quedaba pequeño -un acierto porque de la mano de Cifuentes le hubiera tocado pelear por no descender a la quinta categoría-, decidió recalar en el equipo de su tierra, el Recreativo de Huelva, donde se ha erigido como uno de los jugadores sub 23 más determinantes de la categoría.

La temporada de José Antonio De la Rosa a nivel individual no solo ha sido reconocida por los aficionados del Recreativo de Huelva. El programa Gol a gol de Canal Sur eligió el tanto de chilena del onubense en Valdebebas ante el Real Madrid Castilla como el mejor gol de la temporada en el Grupo II de Primera Federación. El joven futbolista vio puerta en los dos partidos contra el filial blanco. En el Nuevo Colombino anotó la única diana del encuentro, dándole los tres puntos al conjunto albiazul.

El futuro de José De la Rosa pasa al menos a corto plazo por el Cádiz CF. El submarino amarillo, propietario de los derechos del jugador, llegó a un acuerdo de renovación hasta 2027. Aunque ya había prolongado su contrato hasta 2025, el buen desempeño del puntaumbrieño le llevó a una nueva ampliación por dos años.

Aunque desde el Decano sueñan con una posible nueva cesión, lo cierto es que a día de hoy resulta prácticamente imposible. Varios clubes tanto a nivel nacional como europeo han seguido la evolución del onubense a lo largo de la temporada, despertando el interés de equipos de primer nivel. Además, el descenso de categoría del Cádiz CF a la Liga Hypermotion hace que pueda ser un futbolista muy aprovechable. De momento, volverá a la disciplina amarilla a partir del 30 de junio antes de tomar una decisión final sobre su futuro.

La cuestión es que hay equipos que han seguido de cerca la evolución del atacante, de ahí a que se vigile con cercanía los movimientos que se pueden dar a su alrededor. Uno de esos clubes es el Celta, que consiguió la permanencia en Primera a falta de dos jornadas tras el pinchazo del Cádiz CF ante la UD Las Palmas. La entidad gallega sabe de las prestaciones de De la Rosa, si bien parece que un posible ascenso del filial celeste a Segunda División podría dar paso a alguna operación para hacerse con el jugador y tenerle a caballo entre la categoría de plata y la de oro.