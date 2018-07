Los primeros en desembarcar

El Cádiz ha presentado este mediodía en la sala de prensa del estadio Ramón de Carranza a sus dos primeros fichajes para la próxima campaña, los delanteros Mario Barco y Eneko Jauregi. Acompañados por el director deportivo del club, Juan Carlos Cordero, los futbolistas han ofrecido sus impresiones inmersos ya en los entrenamientos de pretemporada.

Barco (Estella, Navarra, 23-12-1992), atacante de 1,85 de altura que procede del Lugo, ha explicado que alcanzó un acuerdo rápido, "en tres días", por "la insistencia y la confianza que mostraron en mí", se ha definido como un nueve puro "sacrificado y trabajador" y considera que "en base a eso vendrán los goles". Pese a que llega para cubrir la vacante dejada por Barral, y anteriormente por Ortuño, afirma que "la barrera más difícil de superar es la de uno mismo; lo importante es que quiero seguir creciendo como persona y como jugador".

Por su parte, Jauregi (Múgica, Vizcaya, 13-7-1992), también delantero de 1,84 de altura que llega del Córdoba, en donde estuvo cedido tras ser fichado en el mercado de enero, ha agradecido "la confianza que han depositado en mí Juan Carlos y el club", se ha mostrado "muy ilusionado". "No me considero un 9 puro sino un atacante con más movilidad", ha precisado, señalando que "puedo aportar mucho trabajo y sacrificio". Preguntado por su etapa en Córdoba, ha indicado que "viví meses complicados porque era la primera vez fuera de casa y en las últimas jornadas estábamos matándonos por quedarnos en Segunda, pero esa experiencia me ayudará".