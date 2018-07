Cordero: "Trabajo igual con Vizcaíno que antes con Pina"

El director deportivo del Cádiz, Juan Carlos Cordero, que ha estado presente en la presentación de los delanteros Mario Barco y Eneko Jauregi, ha aprovechado su comparecencia ante la presa para asegurar que su trabajo no ha cambiado pese a que la responsabilidad en materia deportiva que antes recaía sobre el ex consejero delegado, Quique Pina, ahora corresponde al presidente, Manuel Vizcaíno. "Yo sigo llevando todo el peso de las negociaciones porque así lo han querido", ha afirmado, admitiendo que la variación que se ha producido es que "antes la última palabra la tenía Pina y ahora, Vizcaíno".

Tras valorar positivamente la llegada de los dos delanteros, que se ajustan a la filosofía del club, que quiere a futbolistas "que celebren las victorias y les duelan las derrotas", ha confesado que por el momento no hay novedades en el mercado. "Estamos haciendo las cosas bien, negociando con varios jugadores, pero las cosas llevan su tiempo", ha puntualizado. Igualmente, ha reconocido que tras la oferta de China por Álvaro García rechazada no ha llegado ninguna otra, mientras que por Salvi "sí ha habido movimientos" aunque no han fructificado.

Ajeno al posible interés de otras entidades por Álex Fernández, al que considera "fundamental para el proyecto, al igual que Garrido", por lo que confía en que se queden -"tienen la renovación encima de la mesa", ha recordado-, ha insistido en que "falta un mes para el inicio de la Liga y un mes y medio para el cierre del mercado". Sobre el regreso de Ager Aketxe, ha manifestado su satisfacción "porque ha costado muchísimo; él no estaba a gusto en Estados Unidos y quería venir a un sitio donde se sentía querido". "El sábado se incorporará al grupo", ha anunciado para concluir.