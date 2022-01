Las dudas de Manu Vallejo para volver al Cádiz CF

Culebrón total. Es lo que se vive con el 'caso Manu Vallejo', estando por medio el Valencia, el Cádiz CF, el Alavés, China... El atacante chiclanero sigue dando vueltas a su futuro dependiendo de la pauta y condiciones que marca el club al que pertenece para que abandone Mestalla. El jugador sabe hace tiempo que Bordalás no cuenta con él y que esa situación no va a cambiar, de ahí a que precise una salida para no pegarse el año casi en blanco. Pero Manu tiene dudas. ¿Cuáles son?

El gaditano descartó la opción de la oferta millonaria de China y a partir de ese momento su labor y la de su agente pasa por estudiar las propuestas nacionales. Cádiz CF y Alavés son dos candidatos que llevan días con la mano levantada esperando una respuesta. Pero en las últimas horas ha salido a escena el Levante, el otro conjunto de Primera de la capital del Turia. La entidad granota, en una situación clasificatoria extrema, plantea un trueque Manu Vallejo-Malsa para que el mediocentro vista de blanco. Como parece que esa opción está lejos de cuajar, por eso el club 'che' ha vuelto a la carga con el cadista Jonsson.

El atacante chiclanero se siente halagado por el interés levantinista aunque prefiere esperar otras opciones y pasar página a la posibilidad de jugar en el otro conjunto de la ciudad. Lo cierto es que el Valencia, que plantea todas las operaciones con intención de no efectuar inversión alguna, se aventuró a plantear el canje Vallejo-Malsa sin saber realmente si el ex cadista iba a aceptar.

Una cuestión que pesa en la cabeza de Manu Vallejo es que los tres equipos que más interés muestran en él están en zona de descenso, siendo especialmente alarmante el caso del Levante. Al chiclanero le preocupa ingresar en un proyecto que acabe estrellándose en Segunda División A, algo totalmente comprensible. Pero si esa fuera finalmente la elección, a buen seguro que el Cádiz CF sería el lugar remarcado en rojo para estar hasta el 30 de junio.

Sin embargo, hay otra cuestión latente encima de la mesa. ¿Es realmente Manu Vallejo el jugador que quiere Sergio González? Un tema es que al entrenador del Cádiz CF le guste el atacante del Valencia, pero otro distinto es que vaya a darle los minutos que éste busca y que no está teniendo en el conjunto 'che' esta temporada. Asumir el riesgo de jugarse el descenso en un destino como el Nuevo Mirandilla (antiguo Carranza) entra dentro de lo que maneja Manu, pero estar en el filo de ese cuchillo y sin jugar lo que pretende sería dar varios pasos hacia atrás.

Por otro lado va el tema de la exigencia económica de los dirigentes valencianistas para que salga su jugador, un aspecto que ha provocado que el Alavés eche el freno de mano mientras estudia con cautela si es conveniente y posible ese esfuerzo. Con la posible operación con el Cádiz CF, la figura de Jonsson emerge como llave para desatascar o dar luz a la misma.

Incluso algunos medios valencianos, entre ellos Ser Valencia, apuntan que el único deseo del futbolista chiclanero pasa por regresar al Cádiz CF y vestir de amarillo la segunda mitad de la presente campaña.