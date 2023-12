Ledesma presume de un Cádiz CF que "está muy vivo"

Conan Ledesma es otro de los protagonistas del Cádiz CF que pasó por la zona mixta para hablar enfadado pero con el temple suficiente de lo que viene sufriendo el equipo amarillo.

Malestar profundo por lo sucedido. "De lo errores de los árbitros no podemos hacernos responsables. Muchas veces esos errores pueden cortarle el puesto al míster, nuestro trabajo con un descenso a Segunda División que para nosotros es muy duro; para lo que viene detrás, nuestras familias, es muy duro porque sufren con nosotros; el hincha que viene a alentarte también sufre... Vamos a ser lógicos, vamos a ser justos. Seamos sinceros. Hay un roce y ni siquiera reclaman los jugadores de Osasuna porque no lo vio nadie. No es una jugada que va hacia el arco... Duele mucho. Qué pasa si perdemos los tres puntos y echan al míster. Qué pasa si entramos en zona de descenso y la gente se siente dolida con nosotros por no conseguir el triunfo, pero no por errores nuestros. Llega a un punto en el que te cansa, te duele".

Buen partido a pesar de todo. "Sabemos que Osasuna es un equipo bastante directo, que juega bien las segundas pelotas, que tiene su fortaleza con Budimir y Chimy Ávila. Y lo entendimos bien, hicimos un buen partido y de hecho tuvimos la última para ganarlo, aunque tampoco tuvimos esa suerte. Nos vaciamos, que es lo que hacemos partido a partido. No olvidemos que el fútbol es de los futbolistas", reflexión final similar a la de Sergio.

El Cádiz CF está vivo. "Siempre lo estuvo. En las cuatro temporadas tuvimos rachas negativas y siempre terminamos saliendo y muchas veces nos salvamos en la última fecha, que es duro. No me gusta llegar a esa posición pero nosotros sabemos que en el Cádiz se sufre, se pelea y hasta las últimas fechas vamos a estar muy vivos; es el mensaje que siempre se le va a dar al hincha".