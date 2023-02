Iza: "El Cádiz está en casa a un nivel espectacular"

Iza Carcelén, tras el partido ante el Rayo Vallecano, atendió a los medios de comunicación. "Ha sido un partido muy complicado porque el Rayo tiene las ideas muy claras. Juegan en largo, ganan segundas jugadas y en pases cortos también son buenos. Hemos salido bien, ellos se hicieron con el control después del primer cuarto de hora y tuvieron ocasiones. En la segunda parte mostramos otra cara, tuvimos la ocasión de Sergi que para el portero y después el gol. Estoy muy feliz por el equipo, en casa está a un nivel espectacular. Tenemos que seguir así para poder salvarnos".

Sensaciones personales del defensa del Cádiz CF. "A nivel personal creo que he vuelto. Estaba en una dinámica que no me encontraba cómodo con lesiones. En el día a día cambias cosas hasta que das con la tecla. Me quedo con la ayuda del grupo, que está a un nivel increíble. Los refuerzos que han venido se notan porque dan un plus al equipo. Esto me va a venir bien a mí y a cualquiera. Ahora mismo tengo que seguir con esta dinámica y ayudar al equipo en todo lo que pueda".

Victoria sufrida. "Tenía muchas ganas de este partido después del encuentro de la primera vuelta. Allí sufrimos mucho, de hecho el equipo estaba muy cabizbajo allí y hemos sabido competir ante ellos porque ellos compiten muy bien. Los nueve minutos te pueden fastidiar, pero el equipo no ha bajado los brazos. Nos han bombardeados con balones pero hemos podido cogerle en alguna contra. Me quedo con la victoria, tenemos 25 puntos, queda muchísimo y vamos a un campo complicado. Ojalá podamos rascar fuera que nos vendría muy bien".