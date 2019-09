Iván Alejo: "En mi debut no se vio ni el 10% de lo que puedo dar"

Iván Alejo, extremo del Cádiz Cf que llega cedido por el Getafe, dijo el lunes en su presentación que "vengo con la esperanza de jugar pero no esperaba debutar tan pronto. No se vio ni el 10 por ciento de lo que puedo dar después de una pretemporada difícil".

Competencia con Salvi: "Somos compatibles los dos, los dos podremos ayudar al equipo. La temporada es larga. Salvi es una referencia aquí".

Sistema de juego: "El estilo del míster me viene como anillo al dedo, transiciones rápidas, aprovechar espacios. Vengo de un año malo, llego con mucha ilusión y estoy seguro de que voy a aprovechar la oportunidad".

Carácter especial: "Tengo un pronto que me ha pasado factura en algunos momentos. Siempre quiero jugar, soy competitivo. El míster me ayudar a mejorar".

Ascenso: "Si no pensara en subir a Primera me hubiera quedado en mi casa. Pero la Segunda A es una competición dura y hay que ir poco a poco. Aquí me he encontrado un grupo muy bueno. Tenemos que estar preparados para cuando lleguen los momentos malos".

Oportunidad: "Puede ser uno de los últimos trenes que me quedan. El Cádiz ha apostado por mí después de un mal año".

Carranza: "Disfruté mucho en mi debut en un estadio histórico, y además con una victoria"