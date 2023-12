Imanol Alguacil no está contento con la situación de Robert Navarro en el Cádiz CF

Robert Navarro acapara el foco en el partido entre el Cádiz CF y la Real Sociedad que se disputa en el estadio Nuevo Mirandilla el jueves 21 de diciembre en el marco de la 18ª jornada de Liga.

El extremo de 21 años milita esta temporada en el Cádiz CF cedido por el conjunto donostiarra. Desde la Real Sociedad están muy pendientes de cómo le va a su futbolista, al que cedieron para que dispusiera de minutos en una escuadra que pelea por la permanencia en Primera División.

De las declaraciones realizadas por el entrenador del cuadro vasco, Imanol Alguacil, se desprende que no hay satisfacción por la situación de Robert Navarro en el equipo gaditano.

"No está jugando los minutos que yo quería", afirmó sin rodeos Alguacil al referirse al futbolista en la rueda de prensa previa al último encuentro del año 2023.

El técnico demostró que no pierde detalle de cómo le va a Robert y no ocultó que no le gusta la situación actual. "Lleva 400 minutos entre la Liga y la Copa. Me gustaría que tuviera más, pero ahora manda otro entrenador", indicó en alusión a Sergio González.

El entrenador del conjunto norteño explicó el motivo de la cesión y expuso las expectativas que no se están cumpliendo. El préstamo del atacante al Cádiz era "para que tuviese más minutos, pero no está teniendo más que aquí".

Dijo algo más sobre la situación de Robert Navarro: "No estaba jugando aquí porque competimos para entrar en Champions y es complicado".

Y apuntó algo más de cara al futuro inmediato: "Espero que en la segunda vuelta tenga más minutos que en la primera porque es un jugador que tiene experiencia y les puede dar mucho".