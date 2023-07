Los Hernández y el Cádiz CF: de padre a hijo

El jueves 13 de julio fue un día especialmente emotivo para la Javi Hernández y su familia. El futbolista de Torrecera (pedanía de Jerez de la Frontera) fue presentado de manera oficial como jugador del Cádiz CF.

El lateral izquierdo estuvo bien rodeado durante el acto. Sus familiares estuvieron muy atentos en la sala de prensa del estadio Nuevo Mirandilla a las palabras del protagonista desde el estrado.

Javi estaba feliz y así lo expresó. En el equipo de su tierra, el que mamó desde pequeño en casa porque, entre otras razones, Manuel, su padre, también formó parte del Cádiz CF.

Manuel Hernández formó parte de los juveniles y en el Cádiz B y llegó a estrenarse con el primer equipo en la temporada 1984-85 cuando participó en cinco partidos: uno de Liga en Segunda División y cuatro en la Copa del Rey. Aquella campaña, el conjunto amarillo subió por cuarta vez a Primera División.

Cerca de cuatro décadas más tarde, uno de los hijos de Manuel, Javi, llega al Cádiz CF con 25 años después de haber militado en varias escuadras. Continúa la senda de su progenitor e incluso la mejora porque Javi defenderá el escudo cadista en la máxima categoría para orgullo de su padre, de toda su familia y del propio jugador.

Javi aseguró en su presentación que "mi padre me ha inculcado unos valores desde pequeños que me han llevado a estar aquí hoy. Él ha sido jugador, sabe lo que es esto, me ha inculcado el cadismo desde pequeño. Mi familia es cadista y hoy es un día muy especial porque me acompañan aquí".

Tras las declaraciones, llegó el momento de las imágenes y padre e hijo posaron los dos con la camiseta del Cádiz CF. Una fotografía para la historia. Un sentimiento que se transmite de padre a hijo. Los Hernández son felices de compartir el amor por escudo que sobre el padre defendió el padre y ahora le toca a su hijo.