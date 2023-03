Hernández Hernández: de liarla en el Cádiz CF - Getafe a montarla en la 'Champions'

Cuatro días después de ser el protagonista del escándalo en el partido entre el Cádiz CF y el Getafe, Alejandro Hernández Hernández (ascendido a Primera División de la mano de Enríquez Negreira) recibió como premio el encargo del VAR del encuentro entre el Manchester City y en Leipzig correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones.

De liarla en 10 de marzo en el torneo español a montarla el martes 14 desde el VAR, donde ya demostró su escasa, por no decir nula, fiabilidad en el Mallorca - Cádiz CF de la pasada temporada. El contundente 7-0 a favor de los ingleses hizo que la actuación del canario pasase casi inadvertida, pero aun así ha sido objeto de comentarios.

No tardó en liarla Hernández Hernández, que ha sido muy criticado por avisar al árbitro de campo de un posible penalti por mano de un jugador alemán dentro del área. Reina la coincidencia general de que no hubo infracción. El colegiado, que no había pitado nada, fue avisado y tras revisar la acción en el monitor señaló la pena máxima que propició el 1-0.

El penalti recibió críticas por todos lados. Un de los comentarios más llamativos lo hizo Mikel San José, ex futbolista del Athletic de Bilbao. Dese su cuenta de twitter lanzó un mensaje revelador: "Será casualidad, pero he preguntado por casualidad si el árbitro VAR era de la liga española. Intuición".

Será casualidad, pero he preguntado por curiosidad si el árbitro VAR en el City-Leipzig era de la liga española. Intuición. — Mikel San José (@mikelsanjo6) March 14, 2023

El también jugador español Cesc Fábregas fue muy contundente al respecto: "Hemos perdido la cabeza si eso es penalti".

Hernández Hernández la lio buena. No se sabe si intervino para avisar al árbitro tras una falta De Ederson, portero de City, en una salida fuera del área que hubiese supuesto la expulsión. La jugada se resolvió con amarilla para el delantero.

Las críticas se extendieron por toda Europa y Hernández Hernández no salió muy bien parado. Ya le conoce más allá de la Liga española.

Por ejemplo, el ex futbolista francés Emmanuel Petit no se cortó un pelo en RMC y se pronunció de esta guisa: "Es vergonzoso pitar ese penalti. Un regalo de Navidad porque no hay nada, sólo roza el balón".